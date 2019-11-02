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農村女兒蔡培慧拚立委 先與林智堅PK廚藝

立委蔡培慧與新竹市長林智堅烹調絲瓜麵線與茭白筍粥，都是適合銀髮長輩食用的料理。（立委蔡培慧提供）

立委蔡培慧與新竹市長林智堅烹調絲瓜麵線與茭白筍粥，都是適合銀髮長輩食用的料理。（立委蔡培慧提供）

2019-11-02 21:04:05

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨新竹市長林智堅今天下午到南投縣，相挺轉戰區域立委的同黨不分區立委蔡培慧，林智堅非常讚同蔡培慧長期關注農業、食農教育與長者健康的用心，2人也透過輕鬆逗趣的廚藝大PK，傳遞「在地吃、吃當地」的健康飲食觀念。

明年總統、立委大選只剩不到70天，南投縣第1選區民進黨推派現任不分區立委蔡培慧轉戰區域，挑戰國民黨尋求4連霸的馬文君，新竹市長林智堅今天下午則是到埔里為蔡培慧加油打氣，2人共同推廣食農教育，也關懷銀髮長輩的飲食健康。

蔡培慧特別準備了南投盛產的頭社絲瓜與埔里茭白筍，2人也一起下廚，烹調了絲瓜麵線與茭白筍粥，都是適合長輩咀嚼食用的健康料理，也讓現場長輩都給他們100分。

林智堅也帶了橘子，祝福蔡培慧大吉大利，明年繼續前往立法院，林智堅說，當初選舉直播時都以吃橘子結尾，許多支持者以為他很嘉歡吃橘子，紛紛橘子給他，其實他感恩在心，因為每個橘子都代表一個個祝福，現在他也要祝蔡培慧順利當選。

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