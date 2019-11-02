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葉元之替韓辯護淪笑柄 他直呼真的不忍：圓話要多想想

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部新發言人葉元之。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部新發言人葉元之。（資料照）

2019-11-02 23:38:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前的「白胖說」引發爭議，韓競辦發言人葉元之則充當「翻譯官」替韓辯護，但言論都讓政論節目來賓傻眼，還稱他為葉「圓之」。對此，白色聯盟執行長「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋直呼，「看到葉元之在電視台被修理，真的不忍，要幫長官圓話要想多面些才好」。

韓國瑜日前點名總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌以及台南市長黃偉哲等人「白白胖胖」，國民黨的則都是黑黑瘦瘦，言論引發批評，導致幕僚群疲於奔命，得在事後替韓做出完整、合理的解釋。韓競辦發言人葉元之近期在政論節目替韓辯護，但護航內容都讓在場來賓無法苟同，甚至有人諷刺他已成了葉「圓之」。

對此，吳蕚洋今日表示，看到葉元之在綠營電視台被修理，真的不忍，要幫長官圓話要想多面些才好。今天提些意見供參，奉勸藍綠兩邊的人有空到他臉書瞧瞧，必然會有收穫，至少不太會講錯話。

吳蕚洋說，白白胖胖與黑黑瘦瘦的差別一般是指生活的差異，前者指好命後者是指操勞，操勞的原因若是為了更大的志業（譬如韓為總統大位打拼），那就很好，若是因為工作效率不佳，那怪不得別人。「但若當主管若是白白胖胖的，員工卻都黑黑瘦瘦的，那就可能有壓搾的嫌疑，同理，在政府上位的官員都白白胖胖的人民卻黑黑瘦瘦，那這政府也不及格」。

吳蕚洋強調，長官講話太快，當幕僚的就要多方思考後再發言才好圓滿長官的話。「重點是絕對不能用不好的話及過於武斷的話解釋」。

白色聯盟執行長「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋直呼，「看到葉元之在電視台被修理，真的不忍，要幫長官圓話要想多面些才好」。（資料照）

白色聯盟執行長「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋直呼，「看到葉元之在電視台被修理，真的不忍，要幫長官圓話要想多面些才好」。（資料照）

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