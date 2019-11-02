來台觀察選情 松田康博：北京無法決定選舉結果

日本學者松田康博指出，儘管中國設法干預，但明年1月總統大選的決定權，還是在台灣人手裡。（法新社檔案照）

2019-11-02 18:20:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著總統大選進入倒數計時，中國介入影響台灣選舉益發令人擔憂。《美國之音》（VOA）2日報導，最近來台觀察選戰的日本學者松田康博（Yasuhiro Matsuda）指出，無論中國如何影響，只要台灣內部民意與中國想要達到的目標不一致，北京就無法決定選舉結果，「決定權還是在台灣人手裡。」

東京大學高等亞洲研究所教授松田康博9月初曾以召集人身分，帶領東京大學「兩岸關係研究小組」參訪台灣，當初還曾在與高雄市長韓國瑜會面時，因雙方會面時間聯繫問題，而發生「被遲到」事件。

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松田康博日前接受VOA專訪時，以流利國語談及他對台灣大選的看法。他指出，藍綠陣營對於兩岸關係的看法仍非常分裂，藍營認為民進黨的做法非常危險，台灣應與中國建立穩定關係，因為到中國經商的台灣人愈來愈多，金錢上中國是台灣的「命脈」。相較之下，綠營對中國「警惕心特別強」，傾向與美日接近。

他認為藍綠各有道理，但如今香港「一國兩制」面臨挫敗，習近平年初所提的「一國兩制台灣方案」已談不了，藍營應該也會在政策上有所調整。

至於中國對台灣選舉的影響，長期研究台灣政治經濟安全、中國外交和台海兩岸關係的松田康博說，台灣是中國「對境外影響最大、滲透最多」的地方，中國對台灣選舉「一直都有影響」。

例如，中國在2005年後就曾幫助國民黨；2008年國民黨執政後，中國開始有大量的人和錢進入台灣。此後，北京即利用這些手段盡可能影響台灣。不過他說，「這是他們的日常工作，沒什麼新鮮。」

然而，這種影響是否對這次總統選舉結果發生作用，松田康博並不這麼認為。他指出，如果台灣內部民意的走勢與北京方向一致，那代表中國的影響已「極大化」。如果台灣民意趨勢與北京不一致，那麼「它再如何也不能決定選舉結果，所以歸根究柢，決定權還是在台灣人手裡。」

雖然一段時間以來，各項民調都顯示蔡英文支持度高於韓國瑜，但兩人差距正在縮小。對於誰可能勝出，松田康博指距離投票日還有兩個多月，他不敢斷言。

他也表示，若蔡英文勝出，對北京雖是一大挫折，但因蔡英文並非新面孔，也一直都主張維持現狀，「北京也不可能跳出來打她」，因為台灣不是優先議題。包括香港在內，北京現在有許多問題亟待處理，只要台灣不出問題，能夠維持現狀應是北京可以接受的結果。

若韓國瑜勝出，當然會是北京喜歡的人選，因為韓國瑜承認「九二共識」。不過，若韓當選，「他必須對美國和日本再次保證（reassurance）」，就像當年的馬英九政府一樣，在推動與中國建立制度化關係的同時，也須加強與美日的關係，尤其因為馬英九的「保釣」和「反日」形象，使日本原先對他有許多疑慮，但馬英九在對日關係上「做了不少努力」，包括建立台日「特別夥伴關係」後，日本也對他放心許多。

松田康博認為，若韓國瑜當選總統，他必須對美、日「下很大功夫」，將中國、美國和日本三方顧好，尤其是美國。他說，一旦失去美國人信任，任何政策都會做得很辛苦，日韓兩國都有這個經驗，「美國非常重要，如果失去它的信任那就很難做，任何政策都很難做。」

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