為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡英文台南輔選 鄉親熱情贈「凍蒜」

蔡英文到台南為林宜瑾站台，地方除了贈送象徵「包中」包子、肉粽，還送上代表「凍蒜」的冷凍蒜頭，相當趣味。（記者萬于甄攝）

蔡英文到台南為林宜瑾站台，地方除了贈送象徵「包中」包子、肉粽，還送上代表「凍蒜」的冷凍蒜頭，相當趣味。（記者萬于甄攝）

2019-11-02 18:54:10

〔記者萬于甄／台南報導〕選戰倒數天，民進黨積極整合地方勢力，啟動「陸軍」拚選情，總統蔡英文今天到台南輔選，上午為民進黨台南第五選區立委參選人林俊憲站台，下午則到新市出席第四選區立委參選人林宜瑾新市聯合競總成立，並到福壽巷北極殿參拜，吸引許多鄉親熱情支持。

蔡英文今天在立委參選人林宜瑾、林俊憲及台南市長黃偉哲等人的陪同下，到新市福壽巷北極殿參拜，地方除了準備包子、肉粽象徵「包中」，竟連冷凍蒜頭也拿出來，原來是象徵「凍蒜」，相當趣味。

蔡英文表示，位在台南的南部科學園區擁有台積電超過一兆的投資，創造一萬個工作機會，且經濟部日前甫通過Google在台南的投資案，投資金額也達260億，台南不僅有Google投資，更吸引許多外商，相信台南與高雄聯合可成為台灣新世代高科技產業發展重鎮。

她提到，以往許多台南人都會外出打拚，現在是許多外地人到台南落地生根，大家都在台南就業、讀書、創業，相信台南會越來越熱鬧，為了台南未來的發展，希望鄉親一起相挺，把在地方服務多年的市議員林宜瑾送進國會。

蔡英文也強調，2020年選舉對台灣的經濟、農業、社會、外交國防、國家主權等發展相當關鍵，對於不實的謠言、假消息也拜託鄉親幫忙澄清，希望大家明年不要缺席，一定要去投票。

總統蔡英文（前右3）今下午到台南新市福壽巷北極殿參拜。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文（前右3）今下午到台南新市福壽巷北極殿參拜。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文（右1）今下午到台南新市為立委參選人林宜瑾新市聯合競總成立站台。（記者萬于甄攝）

總統蔡英文（右1）今下午到台南新市為立委參選人林宜瑾新市聯合競總成立站台。（記者萬于甄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
呂秀蓮宣布退選 蔡英文競辦：尊重
2019-11-02 17:18

呂秀蓮宣布退選 蔡英文競辦：尊重
農民後援會綠旗揮舞 蔡英文：讓台灣農產國際化
2019-11-02 15:25

農民後援會綠旗揮舞 蔡英文：讓台灣農產國際化
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
眾神護台灣 蔡英文：有民主自由才能擁有宗教自由
2019-11-02 12:36

眾神護台灣 蔡英文：有民主自由才能擁有宗教自由
青年總部開幕 蔡英文籲年輕人都要投票
2019-11-02 05:30

青年總部開幕 蔡英文籲年輕人都要投票
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
韓國瑜推學貸免息 蔡英文：已大幅降息
2019-11-02 05:30

韓國瑜推學貸免息 蔡英文：已大幅降息
蔡英文：未來4年一定把台灣經濟做得更好
2019-11-01 21:40

蔡英文：未來4年一定把台灣經濟做得更好

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播