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蔡英文台南輔選 鄉親熱情贈「凍蒜」
2019-11-02 18:54:10
〔記者萬于甄／台南報導〕選戰倒數天，民進黨積極整合地方勢力，啟動「陸軍」拚選情，總統蔡英文今天到台南輔選，上午為民進黨台南第五選區立委參選人林俊憲站台，下午則到新市出席第四選區立委參選人林宜瑾新市聯合競總成立，並到福壽巷北極殿參拜，吸引許多鄉親熱情支持。
蔡英文今天在立委參選人林宜瑾、林俊憲及台南市長黃偉哲等人的陪同下，到新市福壽巷北極殿參拜，地方除了準備包子、肉粽象徵「包中」，竟連冷凍蒜頭也拿出來，原來是象徵「凍蒜」，相當趣味。
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蔡英文表示，位在台南的南部科學園區擁有台積電超過一兆的投資，創造一萬個工作機會，且經濟部日前甫通過Google在台南的投資案，投資金額也達260億，台南不僅有Google投資，更吸引許多外商，相信台南與高雄聯合可成為台灣新世代高科技產業發展重鎮。
她提到，以往許多台南人都會外出打拚，現在是許多外地人到台南落地生根，大家都在台南就業、讀書、創業，相信台南會越來越熱鬧，為了台南未來的發展，希望鄉親一起相挺，把在地方服務多年的市議員林宜瑾送進國會。
蔡英文也強調，2020年選舉對台灣的經濟、農業、社會、外交國防、國家主權等發展相當關鍵，對於不實的謠言、假消息也拜託鄉親幫忙澄清，希望大家明年不要缺席，一定要去投票。