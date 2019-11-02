曾非常尊敬張善政 一件事讓陳芳明改觀：為他感到悲哀！

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發爭議。（資料照）

2019-11-02 22:44:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發爭議。對此，政大教授陳芳明說，他曾經非常尊敬張善政，但自從知道他說「現在年輕人嗆中很爽」，又改口「我是嗆蔡英文」後，陳芳明說，「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。

張善政日前說，「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，遭外界批評是污名化年輕人；張善政則回應，他是污名化蔡英文不斷散播亡國感。

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對此，陳芳明今天在臉書PO文說，他曾經非常尊敬張善政。張善政對學術的尊重，令人印象深刻；台南發生大地震時，張善政也立刻撥款協助，陳芳明說，「張善政超越藍綠的立場，讓我感到佩服」。

不過陳芳明也說，如今張善政出來支持韓國瑜後，許多發言越來越不得體，似乎不再是原來的那位張善政。「學者從政到這樣的地步，讓人感到悲哀」。而在張善政說「現在年輕人嗆中很爽」後，遭到許多年輕人的鄙夷後，他又突然改口說是嗆蔡英文。

陳芳明不禁感嘆，「什麼時候這位學者變得如此不堪？」陳芳明認為，選舉固然是只講輸贏，但至少也應該守住一些底線。「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。

政大教授陳芳明說，他曾經非常尊敬張善政，但自從知道他說「現在年輕人嗆中很爽」，又改口「我是嗆蔡英文」後，陳芳明說，「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。（資料照）

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