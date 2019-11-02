為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

曾非常尊敬張善政 一件事讓陳芳明改觀：為他感到悲哀！

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發爭議。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發爭議。（資料照）

2019-11-02 22:44:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發爭議。對此，政大教授陳芳明說，他曾經非常尊敬張善政，但自從知道他說「現在年輕人嗆中很爽」，又改口「我是嗆蔡英文」後，陳芳明說，「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。

張善政日前說，「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，遭外界批評是污名化年輕人；張善政則回應，他是污名化蔡英文不斷散播亡國感。

對此，陳芳明今天在臉書PO文說，他曾經非常尊敬張善政。張善政對學術的尊重，令人印象深刻；台南發生大地震時，張善政也立刻撥款協助，陳芳明說，「張善政超越藍綠的立場，讓我感到佩服」。

不過陳芳明也說，如今張善政出來支持韓國瑜後，許多發言越來越不得體，似乎不再是原來的那位張善政。「學者從政到這樣的地步，讓人感到悲哀」。而在張善政說「現在年輕人嗆中很爽」後，遭到許多年輕人的鄙夷後，他又突然改口說是嗆蔡英文。

陳芳明不禁感嘆，「什麼時候這位學者變得如此不堪？」陳芳明認為，選舉固然是只講輸贏，但至少也應該守住一些底線。「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。

政大教授陳芳明說，他曾經非常尊敬張善政，但自從知道他說「現在年輕人嗆中很爽」，又改口「我是嗆蔡英文」後，陳芳明說，「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。（資料照）

政大教授陳芳明說，他曾經非常尊敬張善政，但自從知道他說「現在年輕人嗆中很爽」，又改口「我是嗆蔡英文」後，陳芳明說，「現在我終於明白，我心目中的那位學者行政院長，已經徹底消失了」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統和年輕人道歉
2019-11-02 13:26

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統和年輕人道歉
嗆中國就是沒出社會？律師轟張善政：7國元首都在嗆
2019-11-01 20:49

嗆中國就是沒出社會？律師轟張善政：7國元首都在嗆
移居紅樹林豪景宅

移居紅樹林豪景宅
張善政：年輕人沒出社會覺得嗆中很爽
2019-10-31 17:03

張善政：年輕人沒出社會覺得嗆中很爽
張善政稱年輕人嗆中國很爽 台灣基進：原來對年輕人是這種心態
2019-10-31 23:17

張善政稱年輕人嗆中國很爽 台灣基進：原來對年輕人是這種心態
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播