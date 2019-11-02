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韓國瑜民調直追讓小英競辦動怒？ 阮昭雄：報導非實情

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄說，網路媒體「韓國瑜民調急起直追，憂選情逆轉，蔡英文競辦會議動怒」並非實情。（資料照）

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄說，網路媒體「韓國瑜民調急起直追，憂選情逆轉，蔡英文競辦會議動怒」並非實情。（資料照）

2019-11-02 18:40:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網路媒體以「獨家」方式報導「韓國瑜民調急起直追，憂選情逆轉，蔡英文競辦會議動怒」。蔡英文總統連任競辦今天澄清，相關內容並非實情。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄指出，報導所稱本月（10月）30日總統有召集競辦會議云云，在相關會議上，主要關注近來逐漸增加的假訊息回報因應，並沒有報導所稱內容。

阮昭雄說明，至於選務部門有關造勢的規劃，競選辦公室早已啟動專案規劃一個月餘，並針對六都因地制宜，規劃特色活動，包括透過社群整合，強化數位作戰。並透過與各縣市競總幹部聯合會議，在兼顧傳統動員需求下，開創新型競選活動，達成複合式效益與陸空聯合作戰的目標，並同時兼顧總統與立委的輔選效益。

阮昭雄提及，相關的活動規劃，也都在節奏上進行，沒有報導所說的調整。

阮昭雄說，由於缺少了嚴謹查證，以至於出現了這樣的錯誤。要提醒媒體在報導前，記得妥為查證，以免因為受到錯誤訊息影響而有類似的情形。

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