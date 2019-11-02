呂秀蓮宣布退選 蔡英文競辦：尊重

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連署書不到14萬份，呂秀蓮（右）宣布退出總統選舉。（資料照）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統選舉連署今天截止，前副總統呂秀蓮因連署書份數不足，宣布坦然退選。對此，蔡英文總統連任競選辦公室表示，「尊重」。
蔡英文總統連任競辦發言人廖泰翔指出，在中國強推「一國兩制台灣方案」，對台灣文攻武嚇不斷之際，台灣正面臨關鍵挑戰，這時候，希望所有守護台灣的力量要更團結一致，守護台灣的主權，守護台灣的民主自由方式。
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