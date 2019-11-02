為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

批民進黨愛搞「政治泡麵」 韓國瑜：越挺綠日子過得越苦

國會政黨聯盟在凱道舉行「國會政黨聯盟週年慶 進軍立法院誓師大會」，國會黨黨主席妙天（左）和國民黨總統參選人韓國瑜（右）一同上台造勢，韓國瑜致詞時批評民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」。（記者王藝菘攝）

國會政黨聯盟在凱道舉行「國會政黨聯盟週年慶 進軍立法院誓師大會」，國會黨黨主席妙天（左）和國民黨總統參選人韓國瑜（右）一同上台造勢，韓國瑜致詞時批評民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」。（記者王藝菘攝）

2019-11-02 17:26:18

〔記者陳昀／台北報導〕國會政黨聯盟今天下午在凱達格蘭大道舉行週年黨慶，國民黨總統參選人韓國瑜受邀出席，與國會黨黨主席悟覺妙天首度同台。韓國瑜致詞時指出，民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」，自己不努力、偷懶，只要抹黑對手就能繼續執政，還稱，90％以上媒體和幾十萬網軍只監督他這樣一個又老、又醜、頭又凸的人，算什麼民主？

韓國瑜指出，台南、高雄、屏東很多民眾是民進黨最好的朋友，但20、30年下來可怕的事情發生了，越支持民進黨，日子過得越辛苦，民進黨的政治領袖，屁股坐到好工作，就吃香喝辣、貪污腐敗、派系分贓、治國無方，犯了錯還硬拗，選舉一到，就搞抹黑，完全搞「政治泡麵」，平常治國不認真、不努力、偷懶，選舉一到抹黑對手就能繼續執政，完全像泡麵一樣，肚子餓熱開水一沖2分鐘就能吃。

韓國瑜痛斥，民進黨控制媒體，讓民主倒退，90％以上台灣媒體已經不監督執政黨，抹黑最方便就是控制媒體、打壓對手，執政者有權力、有資源可以不被監督，世上有這種民主嗎？「90％以上媒體、幾十萬網軍監督反對黨的總統候選人，又老、又醜、頭又凸，全部只監督這麼一個人，這是什麼民主？ 」

韓國瑜也向在場國會黨支持者拉票，希望大家明年大選支持他，他說，台灣不能再窩囊地走下去，世界忘記台灣、台灣也忘記世界，整個國家被鎖住，台灣人走不出去，下一代年輕人怎麼辦？希望為中華民國的未來，拜託大家全力支持韓國瑜，最後高喊3次中華民國萬歲。

妙天則作結語說，感謝韓國瑜來到大會，敬祝當選總統，「韓國瑜加油」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
首度與韓國瑜同台 妙天：每個好的總統都會挺
2019-11-02 17:12

首度與韓國瑜同台 妙天：每個好的總統都會挺
郭台銘粉絲社團變心轉投藍 郭粉嘆：韓市長我投不下去
2019-11-02 14:09

郭台銘粉絲社團變心轉投藍 郭粉嘆：韓市長我投不下去
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
韓朱柱媒體聯訪台下鼓譟 司儀竟稱「誰出聲就是民進黨臥底」
2019-11-02 13:10

韓朱柱媒體聯訪台下鼓譟 司儀竟稱「誰出聲就是民進黨臥底」
任競總主委？韓：看看朱市長眼神怎樣 朱：歷任黨主席皆挺韓
2019-11-02 12:30

任競總主委？韓：看看朱市長眼神怎樣 朱：歷任黨主席皆挺韓
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
競選主委人選未定 韓國瑜總部開張時間拖至登記之後
2019-11-02 11:06

競選主委人選未定 韓國瑜總部開張時間拖至登記之後
賴清德：韓從奇特變奇怪 韓國瑜：盼賴已走出傷痛
2019-11-02 05:30

賴清德：韓從奇特變奇怪 韓國瑜：盼賴已走出傷痛

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播