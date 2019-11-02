批民進黨愛搞「政治泡麵」 韓國瑜：越挺綠日子過得越苦

國會政黨聯盟在凱道舉行「國會政黨聯盟週年慶 進軍立法院誓師大會」，國會黨黨主席妙天（左）和國民黨總統參選人韓國瑜（右）一同上台造勢，韓國瑜致詞時批評民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」。（記者王藝菘攝）

2019-11-02 17:26:18

〔記者陳昀／台北報導〕國會政黨聯盟今天下午在凱達格蘭大道舉行週年黨慶，國民黨總統參選人韓國瑜受邀出席，與國會黨黨主席悟覺妙天首度同台。韓國瑜致詞時指出，民進黨只要選舉一到就搞「政治泡麵」，自己不努力、偷懶，只要抹黑對手就能繼續執政，還稱，90％以上媒體和幾十萬網軍只監督他這樣一個又老、又醜、頭又凸的人，算什麼民主？

韓國瑜指出，台南、高雄、屏東很多民眾是民進黨最好的朋友，但20、30年下來可怕的事情發生了，越支持民進黨，日子過得越辛苦，民進黨的政治領袖，屁股坐到好工作，就吃香喝辣、貪污腐敗、派系分贓、治國無方，犯了錯還硬拗，選舉一到，就搞抹黑，完全搞「政治泡麵」，平常治國不認真、不努力、偷懶，選舉一到抹黑對手就能繼續執政，完全像泡麵一樣，肚子餓熱開水一沖2分鐘就能吃。

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韓國瑜痛斥，民進黨控制媒體，讓民主倒退，90％以上台灣媒體已經不監督執政黨，抹黑最方便就是控制媒體、打壓對手，執政者有權力、有資源可以不被監督，世上有這種民主嗎？「90％以上媒體、幾十萬網軍監督反對黨的總統候選人，又老、又醜、頭又凸，全部只監督這麼一個人，這是什麼民主？ 」

韓國瑜也向在場國會黨支持者拉票，希望大家明年大選支持他，他說，台灣不能再窩囊地走下去，世界忘記台灣、台灣也忘記世界，整個國家被鎖住，台灣人走不出去，下一代年輕人怎麼辦？希望為中華民國的未來，拜託大家全力支持韓國瑜，最後高喊3次中華民國萬歲。

妙天則作結語說，感謝韓國瑜來到大會，敬祝當選總統，「韓國瑜加油」。

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