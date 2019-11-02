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民進黨害藍議員血濺議場？葉匡時不小心說出實話

國民黨市議員劉德林在議會流血受傷，葉匡時說他是不心跌倒。（記者黃佳琳攝）

國民黨市議員劉德林在議會流血受傷，葉匡時說他是不心跌倒。（記者黃佳琳攝）

2019-11-02 18:29:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市議會前天為了總預算案付委，藍綠雙方爆發肢體衝突，國民黨、民進黨在強力拉扯中，各有一位議員掛彩送醫，受傷的國民黨議員劉德林感慨民進黨是暴力黨，黨團也強烈抨擊民進黨，但兩天後，副市長葉匡時卻說，劉是「不小心跌倒受傷」。

10月31日下午，藍綠爆發衝突後，劉德林右眼角上方受傷，傷口約2公分、血流不止，送醫縫了5針，當時他說，大家都看到是民進黨動手、民進黨是暴力黨，大家都應譴責暴力，不該這樣。

高市副市長葉匡時今下午參加高雄眷村文化節活動，上台致詞時向同是眷村文化協會理事長的劉德林表達感佩之意，稱許他為了捍衛民主「掛彩」，不小心跌倒受傷，在台上劉德林則相當大度，事後也沒有更正葉的說法，台下的眷村支持群眾也高呼「加油」替劉打氣。

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