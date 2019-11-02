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競選總部變兒童樂園！鍾佳濱氣墊樂園開幕 林智堅站台

鍾佳濱競選總部引進氣墊遊樂設施，小朋友玩得十分開心。（記者李立法攝）

鍾佳濱競選總部引進氣墊遊樂設施，小朋友玩得十分開心。（記者李立法攝）

2019-11-02 20:10:31

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨立委參選人鍾佳濱競選總部今天引進氣墊遊樂設施，小朋友的歡樂聲沖淡不少選舉味，拉近與選民的距離，新竹市長林智堅到場為競選總部茶會及氣墊樂園開幕站台，盛讚鍾佳濱是最關心兒童的立委，值得選民信賴。

鍾佳濱的台語發音與「沖咖啡」接近，林智堅看到現場穿著「沖咖啡」工作服助選團隊熱情送上咖啡，透露自己平時也喜歡手沖咖啡，咖啡要好喝須有2個關鍵，一個是咖啡豆要新鮮，一個是經驗功夫。鍾佳濱有完整的地方歷練與問政經驗，擔任教育及文化委員會委員爭取許多福利，包括0至6歲育兒津貼、平價幼托園所等，全民受惠；屏東總統蔡英文故鄉，屏東不能漏氣，一定要讓鍾佳濱當選，拼國會過半。

角逐屏東第1選區立委的鍾佳濱強調，他擔任過8年的屏東縣副縣長，深知地方的需求，在擔任立委期間盡心為民喉舌，推動福國利民法案，希望屏東選民能繼續支持他。

鍾佳濱與總統蔡英文位在屏東市中山路與公園路口的聯合競選總部，引進大型氣墊遊樂設施，吸引許多親子到場體驗，小朋友開心玩溜滑梯，直說明天還要來；競選總部表示，氣墊樂園到選舉前每個星期六、日都會開園，歡迎家長陪同4至12歲的小朋友在公告開放時間使用。

林智堅（右）從新竹帶來橘子為競選屏東第一選區立委的鍾佳濱（左）打氣。（記者李立法攝）

林智堅（右）從新竹帶來橘子為競選屏東第一選區立委的鍾佳濱（左）打氣。（記者李立法攝）

鍾佳濱競選總部引進氣墊遊樂設施，小朋友玩得十分開心。（記者李立法攝）

鍾佳濱競選總部引進氣墊遊樂設施，小朋友玩得十分開心。（記者李立法攝）

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