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首頁　>　政治

避與吳敦義同台？ 連勝文提早抵達立委造勢活動快閃

連勝文說，希望由社會有號召力、有專業形象的人士作為不分區名單，較能爭取社會大眾支持。（記者周湘芸攝）

連勝文說，希望由社會有號召力、有專業形象的人士作為不分區名單，較能爭取社會大眾支持。（記者周湘芸攝）

2019-11-02 16:55:49

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨傳出不分區立委6名安全名單，中央委員連勝文在臉書痛批「以私害公」。而連勝文今出席活動更疑似為避開黨主席吳敦義，提早一小時到場，他受訪時說，希望由社會有號召力、有專業形象的人士作為不分區名單，較能爭取社會大眾支持。

外傳國民黨不分區立委6名安全名單包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介，連勝文在臉書痛批，這份名單不但會拖垮國民黨總統提名人韓國瑜選情，更去突顯國民黨中央自私自利、攻於算計。

連勝文今天出席國民黨新北市第1選區立委提名人洪孟楷競選總部成立大會，原訂活動下午2點半開始，連勝文3點上台致詞，他卻提早在2點抵達現場，不到2點半便離開，未與吳敦義、前行政院張善政和前台北縣長周錫瑋等人同台。

連勝文受訪談到不分區立委名單一事，他說，年齡不是問題，主要是希望由社會有號召力、有專業形象的人士作為不分區名單，較能爭取社會大眾支持。

被問到是否有建議排在前面的名單？連勝文則說，這不是自己有權力干涉的，一切尊重黨，也希望這些真正在基層努力踏實的年輕人能進入國會打造新的政治。

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