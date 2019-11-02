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里程碑！ 台美網路軍演將登場 綠委：兩國官方首度合作

民進黨立委王定宇今（2）天在臉書表示，台美兩國官方將首度聯合舉辦大規模網路攻防演練，強調這對我國外交、國防突破是重要的里程碑。（路透檔案照）

民進黨立委王定宇今（2）天在臉書表示，台美兩國官方將首度聯合舉辦大規模網路攻防演練，強調這對我國外交、國防突破是重要的里程碑。（路透檔案照）

2019-11-02 21:26:21

〔即時新聞／綜合報導〕台美關係持續升溫，日前美方同意售台66架F-16V block70戰機，立院上月底也三讀通過該戰機採購案「新式戰機特別條例」，未來對我國空軍戰力有所幫助。民進黨立委王定宇今表示，台美兩國官方將首度聯合舉辦大規模網路攻防演練，強調這對我國外交、國防突破是重要的里程碑。

王定宇今（2）日在臉書表示，台美兩國官方將自11月4日起，首度聯合舉辦為期5天大規模網路攻防演練，屆時將有日本、澳洲、捷克與馬來西亞逾十國資安團隊共同參與。過去這1、2年，台灣的資安部門與美、日等多國，皆有進行政府間的防範網路攻擊的合作和研究。

王定宇指出，今年這場網路軍演，由美國、馬來西亞與捷克扮演進攻者角色，模擬攻擊台灣金融機關等關鍵基礎設施，台灣資安團隊則負責防守。「這是台灣首次與美日等多國政府進行官方合作，這個外交、國防的突破是件重要的里程碑」。

王定宇也提到，美方將在第5天與我政府官員舉行座談會進行資安防護的檢討與交流，美國以具體行動協助台灣強化資安。

美國在台協會（AIT）日前也表示，美台首次國際聯合網路演練，將於4日舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

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