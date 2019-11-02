挺蔡英文連任 本土社團下週接力登場

本土社團台灣國家聯盟將舉行記者會，宣布挺蔡英文總統競選連任。（圖為台灣國家聯盟提供）

2019-11-02 21:17:42

〔記者李欣芳／台北報導〕明年總統大選為力挺民進黨本土政權，本土社團公開表態支持蔡英文總統競選連任的相關活動下週將陸續登場，由多個本土社團組成的台灣國家聯盟，下週二將由聯盟總召吳樹民會同多位社團幹部舉行記者會，宣布台灣國家聯盟等社團成員續挺本土政權，支持蔡英文競選連任。

而由民進黨、台聯、台灣基進、社民黨等泛綠政黨以及台灣之友會、台灣社、台灣北社、中社、東社、南社、長老教會、台獨聯盟、台灣制憲基金會等本土社團等至少17個團體組成的「守民主護台灣大聯盟」，11月10日下午3時將在台北國際會議中心舉行聯盟成立大會。

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「守民主護台灣大聯盟」幹部今天表示，明年總統大選，面對中國對台灣的強勢威脅，呼籲台灣民眾站出來守護民主，保衛台灣，明年總統大選應支持具台灣意識的蔡總統競選連任，聯盟成立大會當天，蔡總統也將到場致詞，敬邀各界與蔡總統一起團結抗中保台。

台灣國家聯盟幹部也表示，聯盟將在下週二上午在台大校友會館四樓舉行「支持蔡英文總統連任記者會」，活動預定10時起集結，10時30分開始，明年總統大選，聯盟所屬社團成員認為必須支持本土政權，因此要力挺蔡英文競選連任。

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