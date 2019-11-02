台灣好幸運？蔡正元稱台人支持日本侵中 卻免受漢奸罪

前國民黨立委蔡正元。（資料照）

2019-11-02 17:14:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前指稱，「二戰期間美軍沒有打到台灣」，引起外界批評。對此，前國民黨立委蔡正元今（2日）表示，這件事要從各角度去看，「台灣人在中國和東南亞殺人的罪行和各地受難人數，遠遠大於美軍轟炸台灣島日軍和台灣人的死亡人數」。

蔡正元在臉書談及「美軍攻打台灣」話題，他說，這好像很嚴重的事，凡事要從各角度看，從日本侵略中國，到偷襲美國珍珠港，侵略菲律賓東南亞，台灣島都是侵略基地，台灣人都是熱烈支持日本侵略。

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蔡正元提及，日軍攻占南京，台灣人還全島熱烈慶祝，整個戰爭時期台灣人都是出錢、出力、出人、出兵的「政治共犯」，但台灣島卻是各地區遭受戰火蹂躪最輕微的地區，「美軍空襲轟炸台灣島，只是封鎖壓制，談不上殲滅轟炸」。

蔡正元又說，台灣人在中國和東南亞殺人的罪行和各地受難人數，遠遠大於美軍轟炸台灣島日軍和台灣人的死亡人數。因為開羅宣言，台灣人突然從戰敗國屬民變成戰勝國國民，戰後既不必遭受戰犯懲處，也不必遭受漢奸罪處刑。比較其他各區，台灣島和台灣人既躲過戰火，也逃過戰爭罪行，實在有夠幸運。

文末，蔡正元再稱，儘管台灣人想忘記，台灣史學者也把這段歷史胡亂編造，好像台灣人很無辜的樣子，但這確是冷冰冰的歷史事件。

蔡正元在臉書表示，日軍攻占南京，台灣人還全島熱烈慶祝，整個戰爭時期台灣人都是出錢、出力、出人、出兵的「政治共犯」。（圖擷取自臉書）

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