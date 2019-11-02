連署書不到14萬份 呂秀蓮宣布退出總統選舉

2020總統、副總統選舉連署今日截止，據了解，代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮，其所收到的有效連署書未超過14萬份，距離法定28萬份有效門檻相差甚遠。呂秀蓮、彭百顯今日發表退選聲明，坦然宣布退選，並譴責中選會應負刁難之責。（資料照）

2019-11-02 16:13:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統、副總統選舉連署今日截止，據了解，代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮，其所收到的有效連署書未超過14萬份，距離法定28萬份有效門檻相差甚遠。呂秀蓮、彭百顯今日發表退選聲明，坦然宣布退選，並譴責中選會應負刁難之責。

呂秀蓮、彭百顯辦公室提出5點批評，第一、「總統副總統選舉罷免法」強制連署人需附身份證影本之規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲。

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第二、中選會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成國內外各地連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

第三、國內主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，並全面無情封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

第四、全國各地連署站確實遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

第五、非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回呂彭被連署人者，應承負法律責任。為此，特別呼籲各界人士提供有關連署之不法情事以供查究。

呂秀蓮、彭百顯辦公室表示，此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士。

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