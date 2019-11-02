農民後援會綠旗揮舞 蔡英文：讓台灣農產國際化

總統蔡英文參加全國農會後援會，宣傳農業政策，承諾要讓農民無後顧之憂。（記者王捷攝）

2019-11-02 15:25:53

〔記者王捷／台南報導〕總統蔡英文下午到台南嘉南藥理大學參加全國農會後援會，蔡英文說，農業是台灣很重要的產業，不是夕陽產業，現在台灣的芭樂可以外銷到美國了，將會推動更多農業政策，讓更多農產能外銷國際化，今年的農產已經累積1292億，3年來政府推動了農業職災保險，另外不只勞工有年金、軍公教有年金，未來還會推動農民退休年金，讓農業成為新農業，讓農民沒有後顧之憂。

農會揮舞一片綠旗，歡迎蔡英文到來，蔡英文說，3年來她拜託農會要想出辦法，創造市場，農會的壓力很大，但是成績也很好，現在芭樂可以銷售到美國高價市場，證明台灣農業的實力，未來還希望能將台灣的農產品銷售到東南亞、中東，讓農民專心農作，並且有足夠的收入生活。

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蔡英文說，農業在台灣很重要，絕對不是夕陽產業，政府過去積極推動很多農業相關政策，例如能夠開發節水的耕作能獲得補助，農產職業災害的保險推動，讓部分指定作物受到天災時，能獲的補助減少損失，未來將全面對農作保險，台灣新農業出現很多青農，年輕人雖然沒有土地，但願意投入農業，只要實際從事農作，也受到農產職業的保護。

另外，蔡英文說，未來將推動農民年金，讓農民退休之後能沒有顧慮，這都是3年來政府的作為，但這些只是剛開始，這次選舉對農業、外交、國防都很重要，台灣一定要走出去，透過台灣農產品獲得國際上的支持、尊敬，獲得希望農民能挺她，也挺民進黨的立委，讓國會能過半，小英也好做事。

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