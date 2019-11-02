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黃國昌、徐永明汐止輔選賴嘉倫 市場掃街喊凍蒜

時代力量立委黃國昌（左）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止市場掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

時代力量立委黃國昌（左）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止市場掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

2019-11-02 14:44:02

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌今天到汐止為新北市第十二選區立委參選人賴嘉倫造勢，一行人先至汐止濟德宮上香祈福，再至汐止中正市場掃街爭取支持，一大早買菜人潮眾多，看到黃國昌等人都熱情的握手，還有攤商送上鳳梨、青蒜，高喊凍蒜祝福。

徐永明、黃國昌表示，過去4年打拚出來的好成績，包括國道一號汐止交流道增設南下入口匝道、督促汐止民生線進度、揭發翡翠灣國有土地遭違法占用等，深得民眾認可，民眾已經知道時力是說到做到的好政黨；賴嘉倫也說，這段期間親身感受到選民的熱情回饋，會一步一腳印，繼續服務正在進行的地方建設。

黃國昌表示，對賴嘉倫的選情高度樂觀，賴嘉倫不僅是辦公室的主任，更是地方上重要的連結，像前些日子爭取到汐止南下匝道工程，認識賴嘉倫的人都知道賴在促成整件事情扮演重要角色。賴嘉倫過去4年在地方上的努力，民眾都看在眼裡，疼在心裡，以行動來表態支持。時代力量在藍綠惡鬥下，扮演很重要的監督的力量。

徐永明也表示，時代力量在4年的問政非常優秀紮實，會提出更優秀名單進入國會，延續這股紮實的問政力道。在市場掃街拜票時，有熱情的水果攤老闆送上鳳梨，希望賴嘉倫為汐止帶來「旺來」的建設。

賴嘉倫說，在擔任黃國昌服務處主任期間，地方的大小事都當成自己的事關心，已經有許多地方建設實績，例如督促汐止民生線、爭取到南下匝道工程、成功揭弊翡翠灣國有土地遭違法占用，將屬於全民的沙灘收回，目前已完成翡翠灣停車場，期盼未來翡翠灣能有遊憩據點整體規劃。黃國昌團隊也順利爭取金山區列入內政部「城鎮之心工程計畫」，為金山進行老舊城鎮再生工程。他期許這4年耕耘的地方經驗養分，繼續向前行。

時代力量黨主席徐永明（右）、立委黃國昌（左）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止市場掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

時代力量黨主席徐永明（右）、立委黃國昌（左）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止市場掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

時代力量立委黃國昌（右）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

時代力量立委黃國昌（右）陪同黨籍立委參選人賴嘉倫（中）到汐止掃街，尋求支持。（記者林欣漢翻攝）

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