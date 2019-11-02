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台海軍情》國防部委中科院研發無人潛艇 將可偵蒐解放軍艦隊

據傳國防部將委中科院進行5年為期的無人潛艇計畫。圖為劍龍級潛艦。（資料照）

據傳國防部將委中科院進行5年為期的無人潛艇計畫。圖為劍龍級潛艦。（資料照）

2019-11-02 15:37:59

〔即時新聞／綜合報導〕國防部在2017年提出《四年期國防總檢討》（QDR），希望能發揮聯合戰力，更將投入空中、水面及水下等無人載具研究。現有消息指出，國防部已委中科院，以「慧龍專案」編列36億6千多萬元預算，將自2020年起以5年的期程研發無人潛航原型艇計劃。

上報報導，「慧龍專案」研發無人潛艇的團隊，仍是由潛艦國造IDS戰鬥系統的「神龍計劃組」來負責，且外型與美海軍的「殺人鯨」（Orca）相似，而第一階段無人潛艇的性能目標，將具偵蒐、掃雷與電子作戰，成功之後才會進入攻擊型無人潛艇。

報導指出，早在潛艦國造IDS展開後，國防部就開始發展無人潛艇計畫，而小型又大量、宛如自動化魚雷的潛艇，面對解放軍水面的航艦，和水下潛艦就會形成壓制性戰力，將是打「不對稱戰」的利器。

報導也指出，台灣國防產業在無人系統的開發設計上，已有豐富經驗，且相關軟硬體產業也在世界享有盛名。只要中科院整合國防產業和商用軟硬體產業，同時學習潛艦國造技術，一定能開發出精密的水下無人潛艇。

而未來研發的無人潛艇，除了電戰設備之外，還有慣性導航系統、深度感測器，還能浮上海面，透過GPS修正定位，也能利用衛星回報情資等；無人潛艇更具備平時偵蒐中國解放軍艦隊或海岸線的能力。

報導寫說，下一階段發展出攻擊型的無人潛艇，除了能攻擊水面戰艦，甚至可以與我方潛艦聯線，成為誘餌，讓敵方潛艦無法有效攻擊。

「殺人鯨」無人潛艦的示意圖。（擷取自波音公司網站）

「殺人鯨」無人潛艦的示意圖。（擷取自波音公司網站）

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