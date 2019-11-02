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首頁　>　政治

自列不分區=厚臉皮？ 卓榮泰自捏臉皮暗酸吳敦義

民進黨主席卓榮泰（右）到南投為立委參選人陳癸佑（左）輔選，並自捏臉皮暗酸吳敦義，將自己列入不分區名單到底（臉皮）要多厚。（記者劉濱銓攝）

民進黨主席卓榮泰（右）到南投為立委參選人陳癸佑（左）輔選，並自捏臉皮暗酸吳敦義，將自己列入不分區名單到底（臉皮）要多厚。（記者劉濱銓攝）

2019-11-02 13:17:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕2020大選開戰，國民黨正進行不分區立委提名，但卻傳出黨主席吳敦義將列入不分區安全名單，對此，民進黨主席卓榮泰，今到南投為立委參選人陳癸佑輔選時，還捏自己臉皮暗酸，意指吳敦義是否臉皮比人家厚、比較不一樣，希望吳能教他一下，並反問吳「真的要嗎？真的會嗎？真的敢嗎？我們都等著看！」

卓榮泰表示，若要把自己放在不分區，要請吳敦義來教他，如果吳可以教他，他會考慮看看，至於自己會不會也列入不分區，卓則捏著自己臉皮，並說會衡量看看。

卓榮泰今到南投水里鄉，替黨籍南投第二選區立委參選人陳癸佑站台時，提及吳敦義傳將列入不分區名單，反問吳真的要把自己放在安全名單？質疑自列不分區是不正當的事，如何要在不分區提名會議上，把自己的名字說出來，卓還酸，要吳教他、讓他學一下，並說很少看到當黨主席可以做到讓人感到很生氣，對於自列不分區，卓說「我只能羨慕，我學習不來」。

卓還捏著臉皮說，到底要多厚（指臉皮）才做得出來（指吳自列不分區安全名單），希望吳能回答他，是否真的會將自己列入不分區名單。

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