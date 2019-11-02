連勝文談不分區：黨高層應讓專業的排前面！

連勝文認為不分區名單應該讓專業人士排前面。（記者翁聿煌攝）

2019-11-02 11:59:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨不分區立委前6名安全名單日前曝光，包含國民黨主席吳敦義、副主席曾永權，及曾銘宗、謝龍介等人，遭外界批評為「老人名單」，國民黨中常委連勝文也在臉書開砲，指這個名單如果是真的，「會拖跨韓國瑜」，連勝文今天進一步說明，如果黨高層要提名自己的話，至少要讓專業人士放在前面，或是增加一些能對社會各行各業真正有號召力的人，才能爭取更多社會大眾的支持與認同。

連勝文今天與立委王育敏一起到土城為國民黨立委參選人林金結到市場掃街拜票，連勝文被問到對黨內不分區立委名單的看法，連勝文說，他個人對曾銘宗（立法院黨團總召）、謝龍介（台南市黨部主委）和林文瑞（全國農田水利會會長），黨高層如果要提名自己，那是黨高層的權力，「我們尊重」。

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媒體進一步追問連勝文，如果黨主席吳敦義提名自己會不會引發質疑，甚至對總統選情造成影響，連勝文沒正面回答，他說，他相信如果最後不分區名單出爐，可以看到專業人士及對各行各業有號召力的人排在前面，這樣比較容易爭取到社會大眾的支持，如果與名單裡面「輩份比較高的人」來做平衡。

對於外界期待年輕人的聲音能夠進入黨中央，連勝文笑說「我們不是一直都在這麼做嗎？」但這麼多年來，這種聲音一直沒能夠真正進入黨中央，希望這次選舉能夠讓青壯世代、優秀的年輕人和長年在基層為國民黨奮鬥的人，繼續為國家服務。

對於他在臉書上「如果這名單是真的，那就是以私害公」的說法，連勝文口氣放緩改稱，他相信真正的政治家在關鍵時刻，不會只為自己著想，對於「逼宮」的說法，連勝文說，現在是在選總統和立委，又不是在選黨主席，大家都在忙選舉，沒有空理會這種無聊說法。

連勝文與王育敏到土城，為林金結在市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

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