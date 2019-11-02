韓國瑜台南助選 要選民腦袋打開讓台南大翻轉

國民黨總統參選人韓國瑜（前排右8）與前黨主席朱立倫（前排右6），一同為台南市立委參選人洪秀柱（前排右7）站台。（記者劉婉君攝）

2019-11-02 11:55:06

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與前主席朱立倫今天南下為台南市立委參選人洪秀柱站台，朱立倫要民眾一起當「中華民國粉」，韓國瑜則希望選民把腦袋打開，讓台南完完全全大翻轉。

朱立倫、韓國瑜今天出席洪秀柱競選總部成立，朱立倫說，看到現場盛況，有人說民進黨在台南隨便派一個西瓜都會當選，「沒這樣的代誌」，呼籲不論是韓粉還是柱粉，都要變成「中華民國粉」。

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韓國瑜上台致詞時則自稱是「台灣最黑的男人」，每天打開媒體都能看到鋪天蓋地的抹黑，很感謝柱柱姐不怕，還邀請他同台。

他說，他展開環島傾聽之旅已經半個月，聽到農、漁民及觀光業辛苦的心聲，民進黨在台南執政27年，希望大家覺醒，台南市的鄉親不要再寵、再愛，要證明能用選票改變未來，明年大選就是翻轉的時刻。

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