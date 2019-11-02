賴神復出輔選高雄 首戰衝左楠艱困選區

賴清德到高雄輔選，首站為劉世芳拉抬聲勢。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-02 11:43:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕前行政院長賴清德復出輔選，「蔡賴配」呼聲高，今天上午在台南與總統蔡英文「首度同框」後，下午將到高雄最艱困的左楠選區，為立委劉世芳拉抬聲勢。

為了吸引選民到場助陣，「劉世芳－高雄芳城市」PO出賴清德行程，指他今天下午4點20分至5點，在左營自由黃昏市場，5點20分在楠梓德民黃昏市場，獲得粉絲熱烈留言及分享。

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不過，劉世芳幕僚提醒，因左營自由黃昏市場人潮甚多，所以不進入市場，只在隔鄰的停車場外圍，定點拜訪鄉親。

然後前往楠梓德民黃昏市場徒步拜訪攤商，預計下午6點離開。

劉世芳原為高雄市副市長，2016年代表民進黨角逐左營及楠梓立委選區，以10萬餘票，擊敗國民黨的張顯耀。

不過，雖然劉世芳順利當選，但左楠選區依舊是藍軍大本營、綠營的艱困選區，所以劉世芳能否順利連任？成為全國立委選戰的重要指標。

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