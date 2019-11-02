創新創業月 AIT辦多場活動促美台交流

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）。（資料照）

2019-11-02 11:28:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕為慶祝台灣關係法簽訂40周年，美國在台協會發布新聞稿表示，十一月為AIT@40的「創新與創業月」，凸顯台美強健的合作關係。AIT說，隨著台灣逐漸轉型成創新經濟，美國期待與台灣進一步深化在創新與創業的合作，盼能藉此活動彰顯目前台美關係蓬勃且多元的交流。

AIT發布新聞稿表示，由於創新合作的先決條件是強大的網路安全，以保護智慧財產權和營業秘密，創新與創業月活動將以「大規模網路攻防演練」展開序幕，這也是台美首度共同舉辦此活動。

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AIT說，這一系列的活動包含網路安全、人才交流、數位對話公共論壇、生醫創新合作、新創生態體系的創業家交流，系列活動並將規劃邀請超過十國的婦女協會領袖來台，為有興趣的人提供參與培力倡議的機會。

此外，美國在台協會處長酈英傑預計將在22日發表「AIT@40」慶祝活動的最後一次政策演說，為AIT@40的「創新與創業月」做結語，酈英傑將在演說中闡述美台民間的密切關係，包括創業家與創新者之間的交流。

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