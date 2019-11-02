不滿被臉書遭PO「搓圓仔湯」 宋瑋莉告網友

陳姓網友在國民黨立委參選人宋瑋莉臉書上PO文，挨告加重誹謗。（記者林嘉東翻攝）

2019-11-02 11:18:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉，指控陳姓網友在她的臉書PO文：「國民黨再一次搓圓仔湯由她選立委」，影射「她收賄退選」，對陳提告加重誹謗罪；陳男到案稱，他是依多年經驗法則判斷，且是大家都知道的事，並未誹謗宋；警訊後將陳依加重誹謗罪函送偵辦。

陳姓男網友在宋瑋莉的臉書上留言：「一年多前的該黨為市長之戰已被選民認為搓圓仔湯，難道因此該黨為此再搓一次圓仔湯由她選立委，那市民的觀感將如何？」

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宋瑋莉隨即在臉書上回應：「你想被告？我有因為不選市長換到連任議長嗎？團隊不排除截圖走法律途徑。」

宋日前委由兒子林益諄拿著陳的貼文訊息向警方提告，控告陳誹謗罪。

宋的兒子林益諄受訪指出，去年基隆市長選舉，媽媽在國民黨提名初選民調中輸給謝立功後，顧全大局，決定退讓，由謝立功代表國民黨披掛上陣選市長，當時媒體都有報導，想不到陳竟惡意在臉書造謠，惡意以「搓圓仔湯」影射媽媽收賄退選，讓媽媽無法忍受，與家人討論多日後決定提告。

他表示，媽媽提告目的，不只是為了維護自己的清譽，而是認為那些躲在鍵盤後面的網友，以不實、扭曲造謠的文字網路霸凌別人，實在太惡劣，也對社會造成極大傷害，認為此風不可長，才決定以訟止謗。

陳到案時告訴記者，他活到70多歲這把年紀，經歷過多少次選舉，依他多年的經驗判斷，哪有民調第一的宋瑋莉讓給民調第二的謝立功，選民又不是笨蛋，都看得出來宋被國民黨「搓圓仔湯」搓掉了，這是大家都知道的事，所以他才在宋的臉書上PO文，他哪有誹謗宋，他還要反告宋誣告。

警訊後，將陳男依加重誹謗罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

律師連堂凱表示，「搓圓仔湯」是指，候選人行賄及候選人受賄；陳姓網友的PO文指控，已涉犯刑法310條第二項的加重誹謗罪，時值選舉期間，更涉及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪。

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