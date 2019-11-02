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民進黨中市黨部催票 推動市議員成立挺小英及立委參選人後援會

民進黨中市黨部推動市議員成立挺小英及立委參選人後援會，要催票、催票、催票。（記者蘇金鳳攝）

民進黨中市黨部推動市議員成立挺小英及立委參選人後援會，要催票、催票、催票。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-02 08:15:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年總統大選只剩2個多個月，為了喚起所有綠營的票，民進黨台中市黨部除了請黨籍市議員掛上小英及立委參選人看板，更建議成立挺小英及立委後援會，藉著市議員更深入基層的能力，將綠營的支持者全部「撩起」，票票入匭。

此次的選舉雖然看起來小英聲勢大好，但是為了不讓基層綠營掉以輕心，民進黨台中市黨部及小英中市競總將選戰步驟進入巷弄之戰。除了請市議員掛與小英合照的看板外，黨部還請每一位市議員儘量成立挺小英與立委參選人的後援會。

市黨部主委何明杰表示，每一位市議員都有一定的支持者，這些支持者並不是黨部或者是競總有辦法動員，而是基於對市議員的支持而參與活動。

何明杰表示，因此市黨部便建議市議員可以成立挺小英及立委參選人的後援會，中市黨籍市議員有25位，若每個成立就有25個，若未成立也可用其他方式來輔選，等於全面動員綠營的支持者，對小英及立委的選情如虎添翼。

何明杰表示，目前25位市議員每一位都掛上與小英合照的競選看板，而表達要成立挺英後援會至少有一半，若無法成立也出資掛上小英及立委參選人及市議員本人3人的合照。

日前市議員江肇國、蔡耀頡及周永鴻已成立挺小英及立委參選人後援會，明天則有謝明源、陳世凱、曾朝榮三個市議員的挺英後援會，9日則有張家銨、10日是邱素貞，何明杰表示，未來還有其他市議員陸續成立。

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