中國國航首批台空服員 台女稱：中國更像我的家

中國國際航空客機示意圖。（歐新社）

2019-11-02 09:08:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國航今年4月開始招募台籍空服員，近日有32名台灣人正式錄取，成為中國國航史上首批台籍空服員，其中有一名空服員表示「中國更像是她的家」。

《京報網》報導，中國國航這次招募收到近3000份履歷，最後選出32人錄取，預計明年2月正式上機執勤。報導指出，其中從一名26歲、從台北前往應徵的蘇姓女子表示，她先前在澳洲工作，已有幾年的工作經歷。被問到隻身前往北京會不會感到孤單，蘇姓女子說自己「與其說離開家鄉，不說是回到家鄉」，並稱媽媽來自山東，爸爸來自浙江，蘇表示「其實大陸更像是我的家，來到北京後，我覺得分外親切」。

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《澎湃新聞》報導，根據中國國航方面介紹，此次招募是為了貫徹黨的十九大精神以及習近平關於深化兩岸經濟文化交流合作的思想，落實「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」中的相關要求，與「台灣同胞」分享中國民航業高速發展機遇，展開台籍空服員招募工作。

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