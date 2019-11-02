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好澎拜！韓國瑜桃園造勢藍營發便當 有菜有肉還附湯

韓國瑜10月31日在桃園復興穿泰雅族頭目服裝，有媒體爆料，台下觀眾竟然領到國民黨發的便當。（資料照）

韓國瑜10月31日在桃園復興穿泰雅族頭目服裝，有媒體爆料，台下觀眾竟然領到國民黨發的便當。（資料照）

2019-11-02 00:28:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜10月31日到桃園復興造勢，不料竟被發現工作人員在現場發送便當，不但有菜、有肉還附贈湯品，追查之下發現是國民黨桃園黨部所為，就連拿到便當的民眾都直言，應該超過30元賄選標準了吧。

根據《三立新聞網》報導，韓國瑜前天到桃園復興造勢，卻有穿著藍色背心的工作人員在現場發便當，甚至有民眾將餐點帶回家中冷藏，找到被保存下來的便當後能見到，裡面內容物有豆干、米粉與焢肉，追查之下發現是由國民黨桃園黨部發放的。

領到便當的民眾坦言，是在韓國瑜造勢場合拿到的，且當時還出現排隊領便當的隊伍，只要觀看韓國瑜造勢都可以領，甚至還有附湯；過去法務部長陳定南曾為選舉訂下規定，參選人發放的禮品、餐點金額不可超過30元，民眾不諱言：「應該超過了吧」。

國民黨桃園市黨部書記長李佑銘對此指出，當時的狀況是正好處於中午吃飯時間，來參加造勢的民眾「等於有一點就是不分青紅皂白，拿了便當就開始吃了」，他說，藍營工作人員見狀也傻眼，但便當都被吃了，只好「危機處置」繼續訂便當。

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