痛批民進黨控制9成媒體 韓國瑜：人民一定要站起來

韓國瑜造勢完會，現場高呼強調「庶民選總統，總統選庶民」。（記者謝武雄攝）

2019-11-01 22:19:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕中國國民黨總統參選人韓國瑜今晚在桃園區經國重劃區舉行造勢晚會，與6位立委參選人合體造勢。韓國瑜痛批民進黨控制9成媒體，媒體只會監督在野黨，不監督執政黨，世界上有這種民主、有這種媒體，台灣民主是這樣子發瘋了嗎？台灣的民主在退後、媒體在墮落，所以人民一定要站起來。

造勢晚會於晚間6點半展開，6位黨籍立委參選人萬美玲、陳根德、吳志揚、魯明哲、呂玉玲、陳學聖都到場，黨主席吳敦義在6點50分就到場為6人加油打氣，喊話國民黨在區域立委選舉要突破60席，韓國瑜則是7點30分到場，剛好與吳敦義擦身而過。

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韓國瑜也為參選人萬美玲授旗，也逐一介紹6位參選人，現場民眾高喊「庶民選總統，總統選庶民」、「6席立委全壘打」，廣場前還有超大型國旗，最後由韓國瑜帶領現場支持者高唱《中華民國頌》、《我現在要出征》，現場民眾則是打開手機照明功能，現場一片燈海，氣氛HIGH到最高點。

韓國瑜首先感謝桃園鄉親支持，也呼籲望大家跳脫藍綠、擺脫意識型態，將框框架架丟到垃圾桶，因為民眾只求「安居樂業」，但這次傾聽之旅，感受到善良台灣人的知足常樂，也看到阿里山茶葉賣不出去，屏東農漁產品無法外銷，台南民眾擔心淹水，為政者就是要為台灣人民謀求「安居樂業」。

韓國瑜也批評民進黨對不起死忠支持者，鄉親們支持民進黨2、30年來，無怨無悔，但越支持民進黨日子過得越苦，蔡英文執政3年半，只有貪污腐敗、派系分贓、治國無方、打死不認錯，平常執政不用心，到了選舉搞抹黑，民眾只能用選票唾棄民進黨，為自己、家人、子孫、中華民國開創美好未來。

國民黨主席吳敦義出席韓國瑜造勢完會，強調國民黨會拿下60席區域立委。（記者謝武雄攝）

韓國瑜造勢晚會，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

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