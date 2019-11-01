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遭韓粉控「弄壞韓國瑜選情」 趙少康怒脫口：他自己搞壞！
2019-11-01 22:08:00
〔即時新聞／綜合報導〕不少韓粉擔憂國民黨總統參選人韓國瑜的選情，日前資深媒體人趙少康在主持網路節目時，有觀眾留言表示「韓國瑜現在的選舉狀況不佳，還不是你趙少康弄壞的嗎？」讓趙少康當場大怒表示「你亂講」、「他自己搞壞他自己」！
趙少康本週主持網路節目《鄉民來衝康》 時，一名楊姓網友留言表示，「韓國瑜現在的選舉狀況不佳，還不是你趙少康弄壞的嗎？」對此，趙少康當場怒問「我怎麼弄壞他？你告訴我！」趙少康更脫口怒罵「他（韓）自己搞壞他自己，怎麼我弄壞他」？
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趙少康也表示，很多韓粉都這樣講，他要趁這個機會講清楚，「憑良心講，韓國瑜就應該當高雄市長」。趙少康認為，韓國瑜市長好好幹滿四年，下次當然有機會選總統，但是現在只幹幾個月，才會被人指指點點。
趙少康也說，「我們當時不就講這些？你這樣做的結果，從高雄市民會先反對，然後接著會擴大到其他的選民，我通通料中了，這怎麼叫我們自己弄得？我們是真知灼見告訴你情況就是這樣，你們不聽」！