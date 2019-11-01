北市工商婦女會成立韓國瑜後援會 李佳芬：感謝挺韓

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（右四）1日出席台北市工商婦女會晚會，爭取會員支持。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 20:29:39

〔記者陳璟民／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬，今晚出席台北市工商婦女會韓國瑜後援會成立大會，她致詞表示，韓國瑜跟她走這一趟選舉，希望國家導入正軌，請大家挺韓當選總統；她說，有告訴韓要做個讓人尊敬的政治人物，最重要得是讓老百姓過老日子、安居樂業，振興台灣經濟後，要做兩件事，即投資教育並幫助社會弱勢族群。

台北市工商婦女會韓國瑜後援會今晚在大直典華酒店舉行，由理事長張純芳主持，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，及該黨提名台北市八個選區的立委參選人都出席造勢，原本安排李佳芬與蔡令怡在晚上六點半一起大進場，蔡準時到，但李遲到，蔡令怡、多位參選人，甚至黨籍市議員都致詞一輪了，李在約七點十五分才抵達。

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李佳芬由蔡令怡、張純芳等人簇擁進場時，與走道兩側支持者握手致意，現場席開五十八桌，眾人高喊「韓國瑜凍蒜」，李致詞後授旗給十二區組織幹部，稍後播放韓國瑜感謝各界支持的影片，氣氛熱鬧。

李佳芬表示，她反覆思考，一路走來，這麼多人都不認識他們夫妻，為什麼會對韓國瑜這麼好？不管政界、商界的好朋友，他們人脈單薄，大家熱情支持讓我感動，他們也了解到大家支持的不是韓國瑜這個人，而是他代表的理念。

李說，很多台商向她表達，他們都事業有成，不需要國家再幫助他們什麼，他們只擔心中華民國不見了，希望國民黨、韓國瑜能捍衛中華民國；她還說，在高雄市碰到有婦人反映，對課綱、性平教育無法忍受，很擔心下一代的未來怎麼辦。

李佳芬提及韓國瑜的青年政策，一是幫大學生免息學貸，二是大學、研究所的學生在學期間挑一年出國讀書，費用由政府相辦法，雖然很多人批韓說大話，但是韓向她強調這些事情絕對不會吞回去。

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