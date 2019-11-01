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首頁　>　政治

國民黨金門立委提名登記辦法出爐 協調不成再民調

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉公告縣黨部有關立委提名登記作業的辦法。（國民黨提供）

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉公告縣黨部有關立委提名登記作業的辦法。（國民黨提供）

2019-11-01 20:19:53

〔記者吳正庭／金門報導〕千呼萬喚始出來！國民黨金門縣黨部今天公告第10屆立法委員候選人提名辦法，自2日起至4日每天上午10點起至下午4點，受理黨員辦理領表及登記作業。

縣黨部表示，將從登記人選中協調1人參選，若協調不成，再採取民意調查，報請黨中央作最後的裁處。

國民黨金門縣黨部推派立委人選一波多折，先有黨中央擬直接徵召現任立委陳玉珍傳聞而不敢表態，以致提名作業延宕，後有前縣黨部主委林芳旋臨去秋波，去職前夕與縣長楊鎮浯聯手砲打黨中央枉顧基層黨意，直接派任新主委；另有黨員李志鴻哀「黨魂已死」，憤而至縣黨部撒冥紙。

地方忠心黨員私議，黨中央遲不作業，讓黨內大掀茶壼風暴，實在不智，幸好沒讓此次未推人選的民進黨坐收漁利。

縣黨部新主委石兆瑉上任，苦思推派人選方案，陳玉珍大氣表示，願放棄比照同時期當選的立委柯呈枋、沈智慧現任優先提名的慣例，建議縣黨部辦理初選；陳玉珍適時的「送暖」，不讓黨部為難，也讓石兆瑉大鬆一口氣。

縣黨部公告第10屆立法委員選舉候選人提名登記辦法，黨員領表時需繳交新台幣10萬元，辦理登記時繳交保證金50萬元。

縣黨部表示，依據黨中央提名協調小組決議，金門選區立委候選人提名，由縣黨部依據民意調查結果提報建議輔選方式及名單，經中央提名審核委員會審核後，提請中央常務委員會核議。由於距立委選舉日期緊迫，若經協調產生建議提名人選，將不辦理民意調查。

國民黨立委陳玉珍（左）把握每一次機會，向鄉親父老爭取再次挺進國會的機會。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍（左）把握每一次機會，向鄉親父老爭取再次挺進國會的機會。（記者吳正庭攝）

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