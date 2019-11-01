限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
國民黨金門立委提名登記辦法出爐 協調不成再民調
2019-11-01 20:19:53
〔記者吳正庭／金門報導〕千呼萬喚始出來！國民黨金門縣黨部今天公告第10屆立法委員候選人提名辦法，自2日起至4日每天上午10點起至下午4點，受理黨員辦理領表及登記作業。
縣黨部表示，將從登記人選中協調1人參選，若協調不成，再採取民意調查，報請黨中央作最後的裁處。
請繼續往下閱讀...
國民黨金門縣黨部推派立委人選一波多折，先有黨中央擬直接徵召現任立委陳玉珍傳聞而不敢表態，以致提名作業延宕，後有前縣黨部主委林芳旋臨去秋波，去職前夕與縣長楊鎮浯聯手砲打黨中央枉顧基層黨意，直接派任新主委；另有黨員李志鴻哀「黨魂已死」，憤而至縣黨部撒冥紙。
地方忠心黨員私議，黨中央遲不作業，讓黨內大掀茶壼風暴，實在不智，幸好沒讓此次未推人選的民進黨坐收漁利。
縣黨部新主委石兆瑉上任，苦思推派人選方案，陳玉珍大氣表示，願放棄比照同時期當選的立委柯呈枋、沈智慧現任優先提名的慣例，建議縣黨部辦理初選；陳玉珍適時的「送暖」，不讓黨部為難，也讓石兆瑉大鬆一口氣。
縣黨部公告第10屆立法委員選舉候選人提名登記辦法，黨員領表時需繳交新台幣10萬元，辦理登記時繳交保證金50萬元。
縣黨部表示，依據黨中央提名協調小組決議，金門選區立委候選人提名，由縣黨部依據民意調查結果提報建議輔選方式及名單，經中央提名審核委員會審核後，提請中央常務委員會核議。由於距立委選舉日期緊迫，若經協調產生建議提名人選，將不辦理民意調查。