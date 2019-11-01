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總質詢後啟動輔選？侯友宜鬆口：不會忘記「兄弟」的情誼

侯友宜表示，除了全力衝刺市政外，也不會忘了自己的角色和定位。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，除了全力衝刺市政外，也不會忘了自己的角色和定位。（記者周湘芸攝）

2019-11-01 19:03:38

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜先前傳出總質詢結束後將啟動輔選行程，市議會總質詢今告一段落，侯在質詢台除感謝所有議員的努力，更說道，「市政全力衝刺外，也不會忘了自己的角色和定位，400萬人口都是我的寶貝，而兄弟的情誼、兄弟的目標、兄弟的願景，也不會忘」，引發外界聯想。

侯友宜表示，「大家都希望我多做一點事情，我都能體會」，在市政全力衝刺外，也不會忘了自己的角色和定位，該做的事不會猶豫、遲疑，400萬人口都是寶貝，而兄弟的情誼、目標和願景，自己也不會忘。

會後面對媒體追問所謂的兄弟是指誰？侯友宜指出，包括議員和400萬市民，只要對新北市好的都是兄弟，這些情、義自己一定會全力以赴。被問到國民黨總統提名人韓國瑜是否為兄弟？侯則說，「都是我的朋友，大家都是朋友」。

侯友宜表示，自己不會忘記對市民的承諾，總質詢後還是會全力以赴，除了市政外，該做的事都會做好。面對外界傳聞將有輔選規畫，侯也重申，每個人在每個階段都要扮演好自己角色，在每個場合就把自己角色扮好，總質詢後第1個角色當然是關心市政，當然還有好幾個角色要做。

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