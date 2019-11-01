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「國家未來不能輸在投票所」 卓榮泰籲一定要投票

大選倒數70天，民進黨主席卓榮泰在臉書發文呼籲，往後的每一天，拜託所有捍衛本土政權延續，維護民主國會過半、關心進步價值推動的朋友們，要提醒各自的朋友「1月11日一定要先去投票！」（資料照）

大選倒數70天，民進黨主席卓榮泰在臉書發文呼籲，往後的每一天，拜託所有捍衛本土政權延續，維護民主國會過半、關心進步價值推動的朋友們，要提醒各自的朋友「1月11日一定要先去投票！」（資料照）

2019-11-01 19:37:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數70天，民進黨青年競選總部今天開幕，民進黨主席卓榮泰也在臉書發文呼籲，是講誠信的70天，還是講大話的70天？無論對手再多的耍賴跟狡騙，再多的話術跟動員，國家的未來不能輸在投票所。

卓榮泰表示，是提政見的70天，還是講空話的70天？是看政績的70天還是講X話的70天？是去投票的70天，還是等開票的70天？

卓榮泰指出，往後的每一天，拜託所有捍衛本土政權延續，維護民主國會過半、關心進步價值推動的朋友們，要提醒各自的朋友「1月11日一定要先去投票！」

卓榮泰提及，無論對手再多的耍賴跟狡騙，再多的話術跟動員，國家的未來不能輸在投票所。套一句名言「讓高雄的歸高雄、台北的留台北，台灣的顧台灣吧！」

民進黨青年競選總部今日開幕，民進黨主席卓榮泰晚間將到場朗讀致台灣一封信。（記者陳鈺馥攝）

民進黨青年競選總部今日開幕，民進黨主席卓榮泰晚間將到場朗讀致台灣一封信。（記者陳鈺馥攝）

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