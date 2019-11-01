遭恐嚇「慶記」已備妥 林昶佐：嚴加注意團隊家人安全

無黨籍立委林昶佐地方辦公室今上午收到一封恐嚇信。（資料照）

2019-11-01 18:30:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕大選腳步逼近，選戰也越來越激烈。無黨籍立委林昶佐服務處今上午收到一封署名「寒佳君」的恐嚇信，恐嚇信內容指已經為林昶佐的家人與競選團隊準備好「慶記」（子彈）。為保險起見，辦公室已報警處理。林昶佐今受訪時並說，以前比較沒有安全方面的擔憂，但未來會謹慎處理，團隊成員的出入安全都會嚴加注意。

這封恐嚇信是在今天上午以郵寄方式寄送到林昶佐地方服務處，恐嚇信內容提到，「感謝林委員支持同性戀婚姻，感謝林委員支持台獨，感謝林委員支持廢死，感謝林委員阻擋我國跟中國建交，感謝林委員聲勢浩大掃街為我們民眾製造熱鬧的氣氛，感謝林委員與香港青年站在一起，委員您辛苦了，您該退休了，您的堅持讓我們有榮幸誠摯邀請您，邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，慶記（子彈台語發音）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」。

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林昶佐受訪時說，選舉最重要的就是能讓不同意見理性辯論，找出對台灣最好的方式，這是民主社會最珍貴的過程，以威脅人身安全的方式恐嚇，是他最不想看到的；林昶佐呼籲，意見不同的人應該珍惜民主討論的過程。

被問及是否會加強安全防護或穿防彈衣？林昶佐強調，還不至於，但未來會嚴加注意家人與團隊的安全；林昶佐並說，他無法判斷恐嚇信是不是韓粉發的，但信件內容顯然與自己的政治立場不同，呼籲民眾，民主社會應以理性論辯與意見不同的人討論。

無黨籍立委林昶佐地方辦公室今上午收到一封恐嚇信，內容威脅林昶佐家人與競選團隊同仁人身安全。（林昶佐辦公室提供）

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