天王相挺！賴清德陪張銘祐掃街 讚民進黨年輕參政強棒

民進黨天王出馬，賴清德陪著新人張銘祐掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2019-11-01 18:28:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕前行政院長賴清德今天下午到新北市新店區幫民進黨提名的立委參選人張銘祐掃街助選，張銘祐首度參選，就投入深藍大本營的新北市第11選區，在賴清德與市議員陳永福陪同下，張銘祐展現新人的熱情與毅力，希望大家支持青年參政，改變新店。

賴清德下午到新北市第11選區（新店區），陪著張銘祐在新店建國路黃昏市場掃街拜票，擔任張銘祐競選總部主委的陳永福也全程陪同，賴清德向民眾掛保證，推薦張銘祐是民進黨年輕參政的強棒。

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張銘祐感謝賴清德來到新店幫他助選，大文山區是傳統上藍大於綠的選區，他又是首次參選，需要特別的突破才能翻轉，所以感受肩負的責任重大，賴清德前來助選，對他來說有如吃下定心丸，更激發他要努力衝刺，突破藍綠版圖的強烈企圖。

張銘祐說，自己在這段期間來，拜訪選民時都感受到大文山民眾求新求變的企望，也接收到市民朋友們對於生活環境、教育資源、幸福家庭的理想，他是3個孩子的父親，他了解父母們對下一代、對居住環境的期待，未來進入立法院，會用所有的心力回饋支持者的改變想像，為大文山區的未來做出美好貢獻，一如執政成績備受肯定的賴清德為台南、為台灣更加進步所做出的改變。

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