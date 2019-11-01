署名寒佳君！林昶佐驚傳收恐嚇信 「慶記迫不及待為你放響」

在台北市第五選區（中正、萬華）爭取連任的立委林昶佐，今日服務處收到署名為「寒佳君」恐嚇信，信中表示「『慶記』已經迫不及待為你放響幾聲鞭炮了」。（林昶佐辦公室提供）

2019-11-01 17:42:55

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市第五選區（中正、萬華）爭取連任的立委林昶佐，今日服務處收到一封署名為「寒佳君」恐嚇信，信中表示「『慶記』已經迫不及待為你放響幾聲鞭炮了」，更邀請林昶佐家人及團隊參加一場「盛宴」。目前警方已經介入調查。

綜合媒體報導，該信內容以威脅語氣「感謝」林昶佐挺同婚、支持台獨、挺香港反送中，恐嚇表示「『慶記』已經迫不及待為你放響幾聲鞭炮了」。由於信件內容已經對林昶佐及其團隊、家人造成性命威脅，警方目前已經介入調查。

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對此，林昶佐稍早受訪時表示，選舉最重要的事情，就是能理性辯論，這樣生命威脅的方式是最不希望看到的。至於署名為「寒佳君」，是否為韓粉所為？林昶佐不願多加揣測，也無法判斷寄件者身分。他表示，目前就交由警方調查，未來也會加強同仁安全。

恐嚇信全文：

感謝林委員支持同性戀婚姻

感謝林委員支持台獨，感謝林委員支持廢死

感謝林委員阻擋我國跟中國建交

感謝林委員聲勢浩大掃街為我們民眾製造熱鬧的氣氛

感謝林委員與香港青年站在一起

委員您辛苦了，您該退休了

您的堅持讓我們有榮幸誠摯邀請您，邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，"慶記"已經迫不及待為你們放幾聲響炮了。

立委林昶佐的服務處收到不明人士恐嚇信。（資料照）

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