師大退休學者中國「被失蹤」 財經女神自爆急回台內幕

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。（圖取自施正屏臉書）

2019-11-01 20:50:38

〔即時新聞／綜合報導〕台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，傳出去年8月在中國失蹤，至今已1年3個月，但陸委會表示，經洽刑事局瞭解，中方並無向我方進行人身自由限制通報。對此，財經專家胡采蘋自爆她急著搬回台灣的原因，也強調身為台商「絕對不要幫中共國安單位做事」。

胡采蘋在臉書發文指出，今天又傳出有台灣人在中國失蹤，這幾個月她一直不斷重複，香港事件後越來越多台灣人被抓，對台灣人的管制越來越嚴厲，從一芳水果茶集體下跪、國慶群星發微博事件，都非常明確跟以前不一樣了，這是很清楚的發展。「六月我在上海已經聽到台商去香港回來立刻被約談的事情，這都是真的，不然我怎麼會急著搬回台北」。

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「如果你是台商，絕對不要幫中共國安單位做事，絕對，絕對，絕對不要做出賣台灣的事情，你千萬不要蠢到這個程度。」胡采蘋指出，香港、台灣現在是高度敏感區，一點出錯就會有情報單位互鬥的事情，情報單位鬥起來是鬥生死，鬥對方的線人、拔對方的情報網。

胡采蘋說，「台灣的調查局和國安局就好幾次發生過互鬥而出賣對方線人、害台商被中共抓的事情，這種事情在中國更多更狠。」但也強調她沒在暗示施正屏有問題，不認識也沒聽過他，只是不解施寫專欄對蔡政府多所批評，卻還會因為國安理由而被中國拘捕。

今年56歲的施正屏，去年2月從台師大退休，退休後曾在政大EMBA開課，後來也擔任中國國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。施友人透露，他們共同的台商朋友曾透過管道詢問，得知施正屏以國安理由被關押在北京，但陸委會今（1）天表示，經洽刑事局瞭解，中方並無向我方進行人身自由限制通報。

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