200億捐公益遭批散財童子 婦聯會：黨產會無權論斷

婦聯會日前宣布，若財產官司勝訴將提撥200億給各界公益團體使用。（記者楊綿傑攝）

2019-11-01 18:18:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會日前宣布，若與黨產會官司勝訴，遭凍結財產將提撥200億供公益團體申請，黨產會批評這是散財童子分錢，非做公益。婦聯會再對此回應，黨產會有違憲疑慮在先，且官司未結束，黨產會也無權論斷。

婦聯會說，財產收歸國有案，係黨產會罔顧事實及證據，依有違憲之疑的黨產條例逕行下令，其作為侵害人民受憲法保障的財產權至鉅。該案現由台北高等行政法院裁定停止執行，雙方仍在訴訟中。做為被告的黨產會無理由認定婦聯會財產必將收歸國有，亦無權批判及論斷婦聯會的公益作為。

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婦聯會說，至於黨產會引用當年婦聯會欲捐贈長照案未完成，影射本次定向捐贈是「空包彈」，更是顛倒黑白！前主委辜嚴倬雲在任時，確曾發函衛福部，表達要捐贈160億元協助各界推動政府長照政策，但衛福部回函表示須請示黨產會，以致該案胎死腹中。

婦聯會還說，近日公布會員代表大會通過提撥200億元，定向捐助國內公益團體，申請之各界社福團體眾多，廻響空前熱烈，顯見台灣社會有各種需要；各團體也對婦聯會近年備受黨產會不法打壓管控，表示深惡痛絕，並強烈呼籲婦聯會切勿向惡勢力低頭，避免東廠再現。

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