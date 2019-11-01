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林佳龍台中視察巧遇 高雄國中生頻怨：我們市長落跑了

交通部長林佳龍巧遇高雄市瑞祥高中學生，其中一名國中生直說「我們市長落跑了」。（記者歐素美攝）

交通部長林佳龍巧遇高雄市瑞祥高中學生，其中一名國中生直說「我們市長落跑了」。（記者歐素美攝）

2019-11-01 20:47:35

〔記者歐素美／台中報導〕交通部長林佳龍今天到台中麗寶樂園視察秋冬旅補助執行成效，巧遇前來旅遊的高雄市瑞祥高中國中部學生，該校一名國中生見到林佳龍猛說「我們市長落跑了」，問他是不是對高雄市長韓國瑜落跑選總統很不滿，他則笑說「let it be，讓他去吧」！幽默問答，讓林佳龍也笑歪。

交通部長林佳龍今天到台中麗寶樂園視察秋冬旅補助執行成效，巧遇高雄市瑞祥高中國中部學生前來旅遊，因麗寶樂園秋冬旅遊補助加碼可免費搭乘摩天輪，林佳龍問學生來摩天輪嗎？並說「愛情摩天輪其實在台中」，其在台中市長任內，剛好麗寶樂園及台中港三井outlet兩座摩天輪皆完工啟用。

一名瑞祥高中國中部學生聽到愛情摩天輪，就對著林佳龍猛握手，並笑說「我們市長落跑了」、「我們市長落跑了」。記者詢問該名學生是否對高雄市長韓國瑜落跑去選總統很不滿，該名學生則說「let it be，讓他去吧！」。幽默對答，讓林佳龍也忍不住笑歪。

高雄市瑞祥高中國中部學生與交通部長林佳龍相見歡，直說「我們市長落跑了」。（記者歐素美攝）

高雄市瑞祥高中國中部學生與交通部長林佳龍相見歡，直說「我們市長落跑了」。（記者歐素美攝）

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