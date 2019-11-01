30年前的事！ 李勘：掌握韓國瑜一個非常嚴重的問題

李戡（圖）昨晚在臉書PO文，表示由於他不支持韓國瑜，不屑當對岸的「樣版台胞」，國台辦因此全面查禁其父李敖的著作。（資料照）

2019-11-01 21:00:46

〔即時新聞／綜合報導〕已故作家李敖之子李勘日前透露，煩擾他多時的遺產官司目前已經告一段落，準備就他父親著作遭查禁一事「回敬」國台辦。李勘爆料，這幾天掌握到一個韓國瑜非常嚴重的問題，要外界敬請期待。他也透露，「這是30年前的事」，且他會對真實性負責。

李戡昨（31日）晚在臉書PO文，表示由於他不支持韓國瑜，不屑當對岸的「樣版台胞」，國台辦因此全面查禁其父李敖的著作；而國台辦正急需用韓國瑜的當選，來鞏固自己的話語權，「所以國台辦越整我，我越不支持韓國瑜，而且還要開始嚴格檢視韓國瑜」。

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李戡指出，這幾天掌握到韓國瑜一個非常嚴重的問題，要外界敬請期待。至於非常嚴重的問題是什麼？根據《放言》 報導，李勘受訪指出，目前他人在英國，此事需要時間查核，等他回到台北才能做出完整說明。不過李勘也透露，「我只能說這是30年前的事，問題很嚴重，而且我對真實性負責」。

李勘表示，掌握韓國瑜（見圖）一個嚴重的問題；他也透露，「我只能說這是30年前的事，問題很嚴重，而且我對真實性負責」。（資料照）

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