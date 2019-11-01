賴清德輔選吳思瑤 支持者力拱「蔡賴配」

民進黨立委吳思瑤（左）1日舉行《Real Local在地—北投天母》新書發表會，前行政院長賴清德（右）出席致詞並一同為新書開箱。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 16:54:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前行政院長賴清德今日啟動國內輔選列車，早上替北市內湖南港區民進黨立委參選人高嘉瑜輔選，下午轉赴北投文物館參加爭取連任的民進黨立委吳思瑤新書發表會，出席參加的多位北投在地里長接連喊話，力拱賴清德「更上一層樓」，期待蔡賴配，也不忘鼓吹吳思瑤連任4年後再挑戰台北市長，讓吳直呼先連任比較重要，場面熱絡。

吳思瑤今日下午在北投文物館舉辦「在地real local北投天母」新書發表會，以描述北投天母的地方創生為主題，與吳相識多年的賴清德現身支持，會中兩人互道政績，吳感謝賴清德在行政院長任內支持文化藝術政策，賴大讚吳思瑤問政認真、質詢專業。

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吳思瑤表示，4年前她接受民進黨徵召投入北投天母立委選舉，當時也是總統候選人蔡英文陪同她啟動立委選舉第一場、起手式場地就在北投文物館，她提出北投生活文化園區在4年後開花結果，這次爭取連任再次回到文物館，也帶來成果，讓北投文化更多元、產業有新的發展。

她笑說，人生還很長所以新書不是個人故事，第一次出版新書寫的是北投天母故事，更是呈現地方創生的實踐，最後幽默說民眾買書不要打太多折、好的文化不該被打折，希望大家用原價買書。

賴清德則提到，在他擔任行政院長期間，吳思瑤雖然是第一屆立委質詢卻非常專業，第一次質詢引述國際級設計大師作品，讓他驚豔，第二次質詢吳提到推動國家設計研究院，質詢資料準備非常充分，讓他一口答應，還有質詢採購法的看法讓他欽佩，他強調吳思瑤4年前接受大家栽培支持，一點都沒有漏氣，呼籲選民4年後的今天，一定要讓吳思瑤繼續連任。

北投區中心里長陳力彰、吉慶里長黃勝宗及關渡宮副總幹事也是北投里長潘建榮等多位里長，以及北投在地二手汽車商圈業者、文化工作者都出席挺吳。黃勝宗提到，他來自台南縣將軍鄉，在北投當里長服務27年，北投是溫泉故鄉，跟台南關子嶺相似，他感受到吳思瑤是認真立委，期待吳能高票連任，也期盼賴院長更上一層樓、跟小英總統一起搭陳力彰也對吳喊話，4年後換你挑戰（台北市長）

潘建榮說，關渡宮是北台灣媽祖信仰中心，對政治都抱持大公無私，媽祖的眼睛是雪亮，認真打拼的人媽祖都會庇蔭。二手商圈業者則表示，如果吳要挑戰市長職位，汽車協會會全力相挺。

民進黨立委吳思瑤（右）1日舉行《Real Local在地—北投天母》新書發表會，前行政院長賴清德（左）出席致詞，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

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