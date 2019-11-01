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台北市民不光榮感創新高 柯文哲：這就像股票一樣

台北市民的光榮感卻降低，不光榮感則創下歷史新高，北市長柯文哲答詢說，這就像股票高高低低。（記者羅沛德攝）

台北市民的光榮感卻降低，不光榮感則創下歷史新高，北市長柯文哲答詢說，這就像股票高高低低。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 16:31:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，研考會開始調查「台北市民光榮感」，但台北市議員李柏毅說，自柯文哲成立台灣民眾黨、研考會主委余家哲加入民眾黨後，台北市民的光榮感卻降低，不光榮感則創下歷史新高，李柏毅要求一個月內針對台北市不光榮感比例升高，光榮感比例降低的情況，提出檢討改善報告。

李柏毅調查發現，2016年10月18至21日的光榮感為66％，不光榮感為22％，沒意見或不知道為12％；2017年10月31日至11月3日光榮感為66％，不光榮感為19％，沒意見或不知道為15％；2018年3月27日至30日光榮感為64％，不光榮感為22％，沒意見或不知道為14％；今年7月29日至31日光榮感為72％，不光榮感為11％，沒意見或不知道為16％；今年9月23日至25日光榮感為64％，不光榮感為23％，沒意見或不知道為14％。

柯文哲則認為，就像股票都有漲跌一樣。李柏毅追問，台北市民光榮感不再，是誰的責任？柯文哲說，如果是以民調來看，還是市長的責任較大，市長要負最大責任。李柏毅質疑，現在台北市民沒有光榮感，應如何再造台北市民光榮感？柯文哲說，就吃苦耐勞、按步就班來做，最近的政治理念應該照西歐、北歐緩進式的革新，國家會比較穩定。

柯文哲說，如果要提高光榮感，辦世大運就可以提高，但他覺得不需要。李柏毅質疑，不光榮感提高要怎麼解釋？余家哲說明，7月時的調查主要是問藝文設施，大家可能會較有參與感，今年9月的調查則是公共治理，除了光榮感以外，大部分的項目都進步，像是依法行政、能力、效率、節稅等指標都是進步的。余家哲也說，這幾年有些民調的內容不太一樣，因此不能直接對比。

柯文哲說，這個調查表就看一看就好，再回去工作，但這樣還是有學術上研究的價值。李柏毅追問，數字柯文哲覺得光榮嗎？柯文哲則說，就像股票高高低低。余家哲說，民調上是和其他問題一起問就會比較高，當然市政也要繼續推動，像是北藝、北流盡快完工，或是辦大型活動會增加。

李柏毅要求，一個月內針對台北市不光榮感比例升高，光榮感比例降低的情況，提出檢討改善報告。柯文哲、余家哲最後也允諾將會研議。

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