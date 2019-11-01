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台師大退休學者在中國「被失蹤」 陸委會：未獲通報

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。（取自施正屏臉書）

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。（取自施正屏臉書）

2019-11-01 13:31:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。 陸委會表示，經洽刑事局瞭解，陸方並無向我方進行人身自由限制通報。倘陸方確有限制施教授之人身自由，陸方應向我方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。

家屬擔心成為「李明哲第二」，始終不願向海基會、陸委會求助，官方近日曾去電施家詢問，家屬卻告知，「人在中國做研究，一切很好」。不過，有家屬熟識的台商今年6、7月時透過管道詢問，證實施正屏涉及國安理由，被關押在北京，北京的軍方與國安人員還特別提醒，「不要再多問」。

今年56歲的施正屏，去年2月從台師大退休，是提早辦理退休，退休後曾在政大EMBA開課，後來也擔任中國國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。友人透露，他最後一次與施用LINE聯絡，已是去年7月的事，施的臉書也停留在7月底，他問過施太太有關施正屏的動向，但他的太太說「去修行了」。

陸委會表示，有關國人在中國大陸的人身自由與安全保障，政府高度重視，對於本案之處理，本會將持續與相關機關保持聯繫，關注施教授之人身安全狀況，尊重、配合家屬之意願，提供必要的協助。

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