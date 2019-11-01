新黨總統連署不到門檻4成 總統大選支持韓國瑜

新黨總統提名人楊世光公布連署結果。（記者陳昀攝）

2019-11-01 13:34:51

〔記者陳昀／台北報導〕新黨總統提名人楊世光今天公布總統選舉連署結果指出，連達標門檻的4成都不到，但在「一國兩制唯一選擇」的參選訴求是成功的，估計約1%台灣選民願意支持一國兩制，比想像中更多；為以大局為重，新黨將支持國民黨總統參選人韓國瑜。

新黨提名媒體人楊世光、律師陳麗玲搭檔參選正副總統，根據總統副總統選舉罷免法規定，人數必須達最近一次立委選舉總數的1.5%（即28萬384人），並於11月2日完成，若未達規定人數1/2，保證金不予發還。

請繼續往下閱讀...

楊世光今天在新黨黨部開記者會指出，連署未達目標的4成，非常遺憾，但參選的主要訴求是「一國兩制唯一選擇」，這方面非常成功，按照台灣投票率65%計算，估計台灣約1%選民願意支持或理解一國兩制並交出相關證件，人數比想像中多非常多。

楊世光表示，10月26日身為總統參選人、連署人的自己，被蔡政府以社會維護法傳喚一個多小時，打壓其言論自由，加上立法院正在審議「中共代理人法」，儼然綠色恐怖時代來臨，因此不會向中選會遞交連署書，不把新黨支持者的個資交給國家機器，以免他們被綠色恐怖追殺。

楊世光說，新黨黨主席郁慕明過去已明確表達，為了以大局為重，新黨將支持國民黨總統參選人韓國瑜；至於自己未來是否進入新黨不分區名單，楊世光說，自己代表新黨總統參選人，會繼續打這場仗，在不分區方面，新黨有很多人才與年輕人，將一起努力與加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法