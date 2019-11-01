多縣市地下水污染超標 環團籲停設鳥嘴潭人工湖

台灣水資源保育聯盟舉行「淺山平地地下水汙染 斷層、海邊不可設掩埋場」記者會，要求政府正視掩埋場地下水汙染問題。（記者陳志曲攝）

2019-11-01 13:38:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣水資源保育聯盟今召開記者會指出，根據環保署監測資料，有些掩埋場的地下水平均汙染指標已經超出飲用水水源監測標準，尤其是高雄、台南及新竹特別嚴重，呼籲不能再於斷層帶設置掩埋場，並應停止設置位於草屯垃圾場旁、鄰近隘寮活動斷層帶的鳥嘴潭人工湖。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，根據環保署於2015年至2019年彙整的公有掩埋場地下水監測資料，海邊或鄰近斷層帶的掩埋場有地下水污染嚴重問題，尤其是高雄、台南跟新竹特別嚴重，例如台南城西掩埋場的氨氮已經超出標準40幾倍到90幾倍。

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陳椒華特別提到，高雄市的旗山、內門、燕巢及大寮掩埋場，都是設在斷層帶的旁邊，分別鄰近鼓山、龍船、鳳山及深水斷層，其中旗山掩埋場位於自來水水質水量保護區，上面的廢棄物滲透到斷層後，受汙染的地下水很可能會沿著斷層流向高屏溪，汙染到高雄地區重要的飲用水源。

陳椒華也說，中南部有很多養殖漁業都會抽取地下水，更有許多地區會飲用地下水或河川水，民眾都可能喝到這些垃圾場污水，但台灣水保育聯盟過去向政府單位調閱相關資料卻受到很多阻礙，例如彰化26個鄉鎮幾乎都設有垃圾掩埋場，但縣政府只願意提供2個掩埋場的資料，而高雄市有20個公有掩埋場，也只願提供6個掩埋場的地下水監測資料。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧指出，根據環保署資料，新竹市的氨氮數值為96.29846mg／L，台南市的氨氮數值為44.28926mg／L，而高雄大寮的氨氮也測出21.06mg／L，均遠高於地下水監測標準0.25mg／L，顯示污染非常嚴重，而在全部22個檢測項目中，超過標準最多的分別是台南市、高雄市、雲林縣，各有6項超標，新竹市及嘉義縣也各有5項。

陳椒華呼籲，斷層帶不應設置掩埋場，且應嚴禁把廢棄物亂丟在淺山，政府也應建立淺山及平地地下水背景值資料，並訂定管理巡查機制，同時也應該停設位於掩埋場、斷層帶旁的鳥嘴潭人工湖。#

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