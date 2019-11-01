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首頁　>　政治

「蔡賴配」備受關注 蔡英文：集結全黨最大力量勝選

總統蔡英文今到花蓮關心蘇花改。（記者王峻祺攝）

總統蔡英文今到花蓮關心蘇花改。（記者王峻祺攝）

2019-11-01 11:39:56

［記者王峻祺／花蓮報導］總統大選民進黨「蔡賴配」是否成局備受關注，總統蔡英文今早到花蓮縣境內仁水隧道南口關心工程進度，有媒體問明天台南輔選行程是否會和前行政院長賴清德同框並公布副手。總統蔡英文受訪時表示，集結全黨最大力量，讓明年初的選舉，打出最好成績。

總統蔡英文、前行政院長賴清德，預計明天上午將出席民進黨立委林俊憲競選總部成立大會，外界關注這似乎透露「蔡賴配」有譜？蔡英文今早到花蓮縣境內仁水隧道視察，會後受訪，有媒體詢問是否明日有機會和賴清德同台並公布副手。

蔡總統表示，明天確實有這個（台南）行程，我們現在希望能夠集結全黨最大力量，讓我們在明年初的選舉，打出最好成績，不但總統要贏，國會也要過半，我們全黨一致努力的目標就是這個，一定團結合作，達成這個目標。

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