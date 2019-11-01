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高市民進黨團控訴國民黨暴力 痛批「落跑市長」欺人太甚

高市議會民進黨團多位議員今「靜坐」議事廳，透過影片還原昨天藍綠衝突部分場景，強烈譴責國民黨議員使用多數暴力，造成民進黨團甚至國民黨議員受傷，根本是流氓政黨，並控訴「落跑市長」欺人太甚。（記者蔡清華攝）

高市議會民進黨團多位議員今「靜坐」議事廳，透過影片還原昨天藍綠衝突部分場景，強烈譴責國民黨議員使用多數暴力，造成民進黨團甚至國民黨議員受傷，根本是流氓政黨，並控訴「落跑市長」欺人太甚。（記者蔡清華攝）

2019-11-01 10:32:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團多位議員今「靜坐」議事廳，透過影片還原昨天藍綠衝突部分場景，強烈譴責國民黨議員使用多數暴力，造成民進黨團甚至國民黨議員受傷，根本是流氓政黨，並控訴「落跑市長」欺人太甚。

民進黨團根據影片指出，國民黨議員曾俊傑、林義迪、劉德林等，明顯使用暴力對待民進黨議員，且不管男女一樣施暴，造成綠營多人受傷，劉德林也被「自己人」推倒受傷，讓劉德林受傷的是曾俊傑？

民進黨團強調，民進黨訴求很簡單，就是要市長韓國瑜為他第一本總預算負起責任，親自到議會報告說明，並非要退回預算，結果韓國瑜選擇逃避。

輪到今天質詢的市議員李柏毅說，原本要跟韓國瑜探討產業，結果他不來，寧可到桃園去拚選舉。

資深市議員李喬如強調，議會早有慣例，總預算不一定要在年底審議完畢，每逢選舉、多會延到隔年1月加開臨時會，尤其明年度預算高達1千4百多億元、史上最高，韓國瑜應該親自說明，再交由議會審查，這才符合民主程序。

李喬如說，那是一種態度，展現市長的態度有這樣羞恥嗎?他根本看不起高雄議會。

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