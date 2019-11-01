選戰操作「芒果乾」鼻祖是誰？ 陳水扁點名竟是「他」

媒體人趙少康。（資料照）

2019-11-01 11:35:12

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選逼近，「芒果乾（亡國感）」成為選戰的敏感話題；然而，前總統陳水扁今（1日）直言，誰是台灣選舉史上操作「芒果乾」的鼻祖？表示過去的「芒果乾」是指「中華民國保衛戰」，與今天擔心台灣香港化不同；他更驚爆，公職人員選舉操作「芒果乾」的「鼻祖」竟是媒體人趙少康。

陳水扁透過臉書「陳水扁新勇哥物語」談及亡國感話題，表示2020總統大選及香港反送中運動效應，甫贏得高雄市長的韓國瑜乘勝追擊，不到半年就想競逐總統大位，他的中國紅色背景，加上他對習近平「一國兩制台灣方案」不敢正面回應，著實讓很多台灣人民充滿不安，「亡國感」頓時爆升。

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陳水扁點出，台灣選舉史上最擅長操作「芒果乾」恐嚇牌的是百年政黨「中國國民黨」，和其徒子徒孫。從前的「芒果乾」就是所謂「捍衛中華民國」的「中華民國保衛戰」，和擔心台灣香港化、今日香港明日台灣的「亡國感」，顯然大相逕庭。

陳水扁提到，1994年，25年前的台北市長選舉，阿扁打出告別悲情，迎向快樂希望的訴求。「新黨的趙少康則在電視辯論時，提出李登輝台獨時間表；阿扁當選，中華民國會滅亡，不就是所謂『芒果乾』的恐嚇牌嗎？」站在旁邊的阿扁只是輕輕的回了一句，「有這麼嚴重嗎？」，就「快樂吃芒果乾了」！

陳水扁再指，1990年國民黨的挺李主流派，與反李的非主流派二月政爭，非主流派欲推出林洋港搭配蔣緯國對抗李登輝，搭檔參選總統、副總統。就有人在「林蔣配誓師大會」的連署活動散發傳單指責「李宋集團」執政，已使「中華民國面臨亡國的時刻」，頂多是國民黨內部操作「芒果乾」的序曲，「真正在公職人員選舉操作『芒果乾』的鼻祖，趙少康應該是開基元祖」！

陳水扁說，2000年選前，國民黨也操作「芒果乾」，說主張台獨的阿扁當總統，中國解放軍就會打過來，外省人也會被阿扁趕去跳太平洋。阿扁不得不推出兒子陳致中明年要去當兵的宣傳影片「平安篇」。4年過去了，中國解放軍沒有因為阿扁當總統打過來，也沒有因為阿扁的台灣意識迫使外省人要去跳太平洋。

陳水扁強調，2020年，蔡英文民調領先，完全是國民黨贏局賭到輸，黨內初選的亂局，初選過後的分裂；贏取初選的韓國瑜高雄市長做的又太令人失望，大選期間頻頻失言又讓很多人對他沒信心。蔡英文不用操作「芒果乾」，連反蔡的人也會有「亡國感」。可以預卜2020年「捍衛台灣」一定再贏「中華民國保衛戰」！

前總統陳水扁今（1日）談及亡國感話題，直指選舉操作「芒果乾」的鼻祖，趙少康應該是開基元祖！（圖擷取自陳水扁新勇哥物語臉書）

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