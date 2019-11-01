立委連署提案修法 56萬陸一特兵納入退輔照顧對象

圖為陸軍第一特種兵權促進會。（資料照）

2019-11-01 09:20:53

〔記者羅添斌／台北報導〕役期三年的陸軍第一特種兵，人數有多達56萬人之多，因為役期比起同期服役的義務役官兵多出一年，近年來不斷有特一特退伍官兵社團要求政府重視，補償應有的權益，民進黨立委蔡適應等17位立委已連署提案修法，送入今天立法院院會，要將陸一特及其他身份連續服役三年的義務役官士兵，也要一同納入退輔條例照顧對象，並享有國家提供的相關服務措施。

依據現行退輔條例規定，列為退除役官兵對象後，政府會提供一定年限的就醫丶就學丶就業服務照顧，符合條件的退除役官兵還可由政府安置就養，但過去僅限於志願役退伍官兵，以及參與八二三戰役退伍官兵丶金馬自衛隊身份人士。

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立委蔡適應等17位立委連署提案指出，國防部在民國56年2月起辦理陸軍第一特種兵（簡稱陸一特）的臨時召集，是為填補隨同國民政府來台官兵退伍潮所產生特種技勤部隊缺員問題。

提案表示，陸一特退伍官兵們是受國家政策徵召，為連續服役三年的義務役官士兵，基於國家政策所為的貢獻應受肯定及讚許，因此提案將凡是於民國56年2月3日至76年12月31日期間，曾以陸一特或其他身份連續服役三年的義務役官士兵，一同納入國軍退除役官兵輔導條例所稱之退除役官兵。

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