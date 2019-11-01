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港媒爆中國軍機失事 王臻明：這「非常值得」台灣注意

港媒報導，解放軍10月上旬進行千里外「突襲香港」演習，其中一架直升機撞山墜毀，機上11人身亡。圖為中共建政70週年，解放軍在空中排出「70」畫面。（法新社檔案照）

港媒報導，解放軍10月上旬進行千里外「突襲香港」演習，其中一架直升機撞山墜毀，機上11人身亡。圖為中共建政70週年，解放軍在空中排出「70」畫面。（法新社檔案照）

2019-11-01 00:32:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍10月11日發生軍機撞山墜毀事件，港媒報導其中1架直升機是最新型的運輸直升機直-8G；台灣軍事專家王臻明認為，中國近幾年來快速生產直升機，此次失事的較可能為直-8K或是直-18直升機，另中國中部戰區可能已配備直-20直升機，該款機型在1、2小時內就可抵達台灣，不容小覷。

王臻明31日在臉書指出，中國的直-8系列直升機是仿自法國的SA-321超級大黃蜂中型通用、運輸直升機，自從發生六四天安門事件以來，美方對對中國進行武器禁運，中方想要研發新機，取代此前美中關係良好時從美方購得的S-70C直升機，也為應對各種需求，因此將直-8直升機做出多種改版。

王臻明表示，中國直-8G直升機配備在西部戰區，適合高海拔飛行，本月11日發生的撞山事件是在晚間7點40分，較有可能是具備夜視功能，適合全天候飛行的直-8K直升機墜毀，但也不排除失事的是新空中突擊旅配備的最新直-18直升機，該款同樣也有全天候飛行能力，還有更佳的航程與載重能力。

王臻明提到，中國自行研發的直升機並未量產，外界研判是遇到技術性障礙，但也還是打造出中國版的黑鷹直升機直-20，這些直升機至少已被編成2個空中突擊旅，在中部戰區第83集團軍的第161空中突擊旅很可能已配備直-20，若該軍機未來移防福建，或是中國東部戰區也建置空中突擊旅，只需1、2小時就可飛抵台灣，非常值得台灣注意。

王臻明臉書全文

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